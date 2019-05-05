«Нужно больше солдат»: Гуайдо признал провал госпереворота

Лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post заявил, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринятая 30 апреля, провалилась. Причиной этому, по словам политика, стала недостаточная поддержка со стороны военных. Как признался Гуайдо, он рассчитывал на то, что Мадуро самостоятельно сложит свои полномочия после того, как военные начнут массовый переход на сторону сил оппозиции.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — отметил оппозиционер.

30 апреля Гуайдо объявил о начале «финальной стадии операции «Свобода», которая, с его точки зрения, должна была «покончить с узурпацией власти» в Венесуэле. Это спровоцировало новые массовые акции протеста в Каракасе, которые перешли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы 30 апреля и 1 мая сдерживали участников демонстрацией, а в некоторые моменты даже применили слезоточивый газ. Всего в беспорядках пострадали несколько десятков человек.

Более того, сам Гуайдо тогда же говорил, что военные начали переход на сторону оппозиции, что могло привести к отстранению Мадуро от власти.

Правда, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 30 апреля написал, что армия страны сохраняет верность избранному президенту. «Вооруженные силы поддерживают конституцию и законную власть. На военных базах и в штабах сохраняется нормальная обстановка, случаев неподчинения не было», — заявил глава военного ведомства страны.

Американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что, тем не менее, некоторые договоренности Гуайдо с высокопоставленными чиновниками из окружения Мадуро о необходимости отстранения от власти последнего все же имелись, однако сорвались в последний момент.

Отмечается, что возможной причиной срыва «сделки» стали действия самого Гуайдо и другого оппозиционера Леопольдо Лопеса, которые публично выступили с «призывом к восстанию». По имеющимся у WSJ сведениям, после этого лица из окружения Мадуро отказались от намерений по свержению президента.

В настоящее время силовой вариант в Венесуэле невозможен, так как основная часть военных предана Мадуро.

По иронии судьбы, в мае 2017 года США упустили шанс перетянуть на свою сторону высокопоставленных венесуэльских военных и попытаться свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Associated Press.

Дело касалось запроса генерала Ивана Эрнандеса — главы президентской гвардии и военной контрразведки, который хотел отправить своего трехлетнего сына в Бостон для операции на головном мозге и просил визы для его семьи. Однако США отказались идти навстречу.

Гуайдо в интервью The Washington Post, опубликованном 5 мая, дал понять, что может согласиться на начало военной интервенции США в Венесуэлу, если соответствующее предложение поступит из Вашингтона.

Журналист спросил у Гуайдо, что бы он сказал помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, если бы тот позвонил ему и предложил военное вмешательство. Лидер венесуэльской оппозиции ответил:

«Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его».

Николас Мадуро в ответ призвал военных готовиться защищать страну в случае вторжения США.

«Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю», — заявил Мадуро, обращаясь к кадетам на маневрах в штате Кохедес (цитата по RT).

США неоднократно устами высокопоставленных руководителей страны заявляли, что рассматривают возможность вторжения в Венесуэлу совместно с другими странами Латинской Америки. Против подобного развития событий выступает Москва — президент России Владимир Путин еще раз заявил об этом президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора 3 мая.

Президент России подчеркнул, что попытки вмешиваться в ситуацию в Венесуэле извне «подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», отметили в пресс-службе главы РФ.

Эту позицию Москва вновь собирается огласить публично во время встречи главы МИД Сергея Лаврова на встрече с венесуэльской коллегой Хорхе Арреасой 5 мая. Цель переговоров — обсудить провокационные действия оппозиции в Венесуэле и давление на Каракас со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. По его словам, российская сторона намерена настаивать на обуздании «уличной стихии», которую раздувает венесуэльская оппозиция. Он также добавил, что Россия выступает за проведение инклюзивного диалога.