«Поймали с поличным»: КГБ задержал соратника Лукашенко

Следственное управление Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обвинило в получении взятки по статье 430 УК РБ экс-заместителя секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

При этом, как заявили в КГБ, представителю российской компании инкриминировали дачу взятки. Оба обвиняемых признали свою вину, после чего их заключили под стражу. Название организации, сотрудник которой проходит по этому делу, в КГБ уточнять не стали.

Отметим, что 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрина якобы задержали за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

О задержании Втюрина сообщалось и ранее. Так, 29 апреля белорусская газета «Наша Нива» писала о задержании одного из самых влиятельных людей страны со ссылкой на источники. Тогда же стало известно и о возбуждении против него уголовного дела.

По данным издания, коттедж бывшего начальника службы безопасности главы государства Александра Лукашенко правоохранители опечатали. Отметим, что загородный дом Втюрина находится недалеко от Минска в элитном поселке «Дрозды-2».

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов опечатали и квартиру сына бывшего чиновника. Апартаменты площадью 170 кв. м в элитном доме на улице Жасминовой в Минске, принадлежащие 26-летнему молодому человеку, опечатали.

Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. Через 21 год он закончил обучение в Саратовском высшем военном командном училище МВД России. Помимо этого, он учился в Академии МВД Белоруссии. Он считается одним из старых членов команды белорусского лидера Александра Лукашенко, которому глава государства, по сообщениям СМИ, доверял. В Службу безопасности президента Втюрин попал в 1995 году и впоследствии дослужился в 2007 году до начальника.

За время своей работы он получил ордены «За безупречную службу» и «За службу Родине». В 2014 году занял пост заместителя госсекретаря Совета безопасности.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза страны. Соответствующий указ глава государства подписал 24 апреля. Согласно документу, причиной такого решения белорусского лидера стали «проступки, дискредитирующие звание военнослужащего».

Помимо экс-чиновника, задержали 29 апреля и директора «Белтелеком» Сергея Сиводедова, передает белорусский портал Onliner. Сиводедова задержали сотрудники КГБ по обвинению в коррупции. Между тем официального подтверждения пока нет, в самом комитете госбезопасности информацию не комментируют.

В середине апреля Александр Лукашенко заявил, что аресты коррупционеров будут продолжены в стране. Об этом он сообщил во время своего выступления с посланием народу и национальному собранию.

«Не надо страдать, что «Лукашенко пересажал». Ведите себя нормально, не крадите у людей, не воруйте у государства, как меня мама учила: «не бяры чужога» — и будешь жить на свободе», — отметил Лукашенко.

Однако, по заявлению главы Белоруссии, антикоррупционная борьба встречает в стране помимо одобрения, волну протеста.

«Мне уже, знаете, как-то и неудобно. Развернули эту борьбу — на очереди еще сотня человек, доложили. Деваться некуда! Я уже сижу и думаю: завтра опять начнется «навал» целый. Ну как можно, простите, бедноту обдирать?» — пояснил Лукашенко.

Летом прошлого года Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности. Белорусский лидер назначил главу УКГБ по Минску и Минской области Владимира Калача заместителем председателя КГБ Белоруссии.

Кроме того, глава государства подчеркивал, что в рамках деятельности КГБ производится борьба с терроризмом, борьба с коррупцией, разведкой, контрразведкой и обеспечение работы правительственной связи.

Так, в июне прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик заявил журналистам, что дело медиков, которых обвиняли в коррупции, стало одним из самых масштабных за всю историю Белоруссии. Тогда в следственном изоляторе находились более 20 человек. Однако многих из них впоследствии отпустили. Тем не менее замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого приговорили к шести годам колонии усиленного режима, конфисковали все его имущество и запретили ему в течение пяти лет занимать руководящие должности.