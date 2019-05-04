«Посадить президента»: на Украине взялись за Порошенко

Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова заявила, что на Украине местные и зарубежные специалисты создали неформальную группу. Профессионалы будут заниматься расследованием возможных преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом Крюкова рассказала в эфире телеканала NewsOne.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента и его ближайшее окружение», — отметила замглавреда украинского СМИ.

Кроме того, она отметила, что члены группы «уже начали привлекать крупные частные детективные компании». Специалисты планируют изучить зарубежные активы Петра Порошенко — его офшоры, недвижимость и счета. «Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», — заявила Светлана Крюкова.

«Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента [победителя второго тура выборов Владимира Зеленского] они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко», — рассказала Крюкова, добавив, что члены группы имеют «достаточный интеллектуальный и финансовый ресурс».

Действующего президента обвиняют в преступлениях не только на Украине. 29 апреля депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн предложил отдать Порошенко под суд Международного трибунала за военные преступления на юго-востоке страны.

По словам Линдеманна, он своими глазами видел документы органов юстиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), по данным которых в Донбасс прилетали 90% снарядов именно с территории Украины. Об этом он сообщил сайту kp.ru.

«Отчеты служат чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса», — подытожил немецкий политик.

Помимо этого, он сообщил, что в станице Луганская Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост. В настоящее время, по словам депутата, через пролеты моста перекинуты деревянные лестницы, по которым местные жители, среди которых есть и старики, переходят на другую сторону. Линдеманн сказал, что власти не могут починить мост, так как считают, что украинские военные вновь его разрушат. Кроме того, по его словам, власти Украины не позволили зарубежным странам помочь мирным жителям и финансово обеспечить ремонт. Такую позицию Киева политик назвал ужасной.

Линдеманн отметил, что в мировой практике еще не было случаев, когда действующий глава государства попадал под международный трибунал по таким обвинениям. Однако в мае полномочия действующего президента Украины закончат свое действие.

Немецкий политик назвал Порошенко военным лидером, который брал ресурсы из этого конфликта на востоке страны. Линдеманн надеется, что новые люди у власти смогут прекратить военные столкновения в Донбассе.

Ранее, 23 апреля, судьи окружного суда Киева обвинили Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке». Они предложили депутатам обсудить в Верховной раде вопрос об инициировании процедуры импичмента уходящего президента Украины.

Кроме него, судьи также назвали главу Нацбанка Якова Смолия и министра юстиции Павла Петренко, которые, по их словам, также давили на представителей правосудия в связи с отменой приватизации «Приватбанка».

По мнению судей, действия чиновников были «фактически направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции».

Свое обращение, в котором содержится просьба начать досудебное расследование, киевские судьи отправили руководству генеральной прокуратуры Украины и в государственное бюро расследований.

Незадолго до этого в Окружном административном суде Киева постановили, что национализация «Приватбанка» была сделана украинскими властями незаконно.