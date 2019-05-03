Мадуро затаил дыхание: Лавров и Помпео встретятся в Финляндии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео встретятся на следующей неделе в финском городе Рованиеми, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи. Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине», — приводит «Интерфакс» слова российского дипломата.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики.

Накануне Лавров заявил, что американская и российская стороны договорились продолжить обсуждение ситуации в Венесуэле, однако позиции обеих стран по кризису несовместимы.

Российский дипломат сделал такое заявление после разговора по телефону с Помпео, передает ФАН.

«Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать, что он мне звонил и призвал не вмешиваться», — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что на этом они пока поставили точку, хоть и решили продолжать контакты по Венесуэле.

Также российский министр подчеркнул, что не видит, как Москва и Вашингтон могут совместить позиции, поскольку российская сторона следует принципам и нормам международного права, прописанных в уставе ООН, а американская — требует от законных властей Венесуэлы капитулировать, угрожает применением силы и применяет «удушающие» санкции в намерении сменить режим.

«Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы», — заключил Лавров.

Кроме того, он назвал «неправдой» слова представителей США по поводу «российского вмешательства» в дела Венесуэлы.

«Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — «неправда», — заявил глава российского дипведомства.

Лавров отметил, что госсекретарь США призывал Москву прекратить оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Аналогичное требование Помпео выдвинул в адрес Кубы.

«Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое», – подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что возвращение США к «доктрине Монро» двухсотлетней давности «отражает неуважение <...> к народам Латинской Америки в целом».

Президент США Джеймс Монро провозгласил свою доктрину в 1823 году. Опираясь на нее, США смогли расширить свои территории и влияние в Северной и Южной Америках, таким образом, не позволяя Европе вмешиваться в дела Нового света, а со своей стороны отказываясь от вмешательства в европейские дела.

«Чтобы противостоять аппетитам США относительно Венесуэлы, Россия мобилизует усилия стран, уважающих Устав ООН. Данная группа уже формируется в рядах Всемирной Организации, а Россия [является защитником] основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН», — заключил Лавров.

Со своей стороны, Помпео заявил, что действия России в Венесуэле дестабилизируют российско-американские отношения и ситуацию в латиноамериканской стране.

В ходе самого телефонного разговора двух дипломатов в среду, 1 мая, Лавров указал, что ситуация в Венесуэле близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.

«В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права», — пояснялось в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В беседе Лавровым было указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями.

«Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — пояснили в МИД РФ.

В ООН призвали венесуэльские стороны воздержаться от насилия. Об этом говорится в заявлении управления Верховного комиссара организации по правам человека. В документе указывается, что ООН переживает из-за излишнего применения силы со стороны сотрудников полиции в отношении митингующих.

В свою очередь, поддерживаемый Вашингтоном венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого около 50 государств признали временным президентом страны, допустил вариант иностранного военного вмешательство на пути к свержению Мадуро.

Помпео подтверждал, что предпочтительным была бы мирная передача власти от Мадуро к оппозиции, но США также рассматривают военное вмешательство. Сам Мадуро попросил жителей страны сказать «нет» американскому вторжению.

Евросоюз выступил в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов», — цитирует дипломата НСН.

Могерини подчеркнула, что Европейский союз «призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности».