Мать нации или ведьма? Как Маргарет Тэтчер стала железной леди

«Быть сильной — это как быть леди. Если надо говорить об этом, значит ты такой не являешься», — так звучит одно из высказываний Маргарет Тэтчер, которая стала премьером Великобритании 4 мая 1979 года.

Первая женщина во главе Великобритании, первый премьер-министр, победивший на парламентских выборах три раза подряд, первый британский политик, пробывший у власти рекордные 11 лет. Маргарет Тэтчер или «Мэгги», как часто зовут ее англичане, без сомнения была сильной личностью.

Сама Тэтчер считала, что не важно, какого пола политик, главное, чтобы он хорошо делал свою работу. Отношение к Маргарет Тэтчер в Великобритании сегодня противоречивое: для кого-то она стала «матерью нации», кто-то называет ее «ведьмой».

Когда она возглавила кабинет министров, страна находилась в экономическом упадке: ежегодная инфляция составляла 18%, фунт обесценился до худших показателей в истории, страну сотрясали непрерывные забастовки — в Великобритании насчитывалось свыше 1,5 млн безработных.

Чтобы обуздать инфляцию и сократить бюджетные расходы, Тэтчер объявила массовую приватизацию государственной собственности: в частные руки перешли British Petroleum, British Gas и British Airways. Многие компании сумели преодолеть кризис, однако были и те, кто не смог удержаться на рынке без поддержки государства.

Компании стали массово разоряться, а потому за пять лет число безработных выросло до 3 млн человек. Маргарет Тэтчер критиковали за то, что в рекордные сроки она разрушила благосостояние британского рабочего класса.

Самыми жесткими критиками политики Тэтчер были оппозиционные лейбористы, которые поддерживали национализацию и не стеснялись говорить о «британском социализме» в пику правой прорыночной Тэтчер.

Тэтчер же само слово «социализм» выводило из себя. Много лет спустя в беседе с советскими полиобозревателями, когда один из них робко скажет, что у социализма «есть преимущества», Тэтчер перебьет его и скажет: «Назовите хоть одно». Первая женщина-премьер Великобритании никогда не лезла за словом в карман.

Тэтчер заставила плакать Аргентину

Британский премьер боролась за улучшение экономической ситуации урезанием расходов, безжалостно наступая на излишние, по ее мнению, социальные траты. На фоне жесткой политики Тэтчер в стране начались протесты и забастовки, несмотря на то что за год инфляция снизилась до 8%. Тогда в британских СМИ заговорили о необходимости смены экономического курса, но Тэтчер ответила: «Поворачивайте, если хотите. Леди не поворачивает».

Несмотря на экономические улучшения и подъем британского бизнеса, в декабре 1980 года рейтинг Тэтчер упал до 23% — самого низкого показателя, который когда-либо имели британские премьер-министры.

Политику Тэтчер критиковали даже внутри ее партии: 9 из 22 министров выступали против ее реформ.

Для восстановления авторитета консерваторов на фоне грядущих выборов Тэтчер нуждалась в победоносной войне. Повод был найден. В ответ на попытку Аргентины установить контроль над Фолклендскими островами, небольшим архипелагом в юго-западной части Атлантического океана, Британия высадила на острове свои войска. Мощь британского королевского флота заставила Аргентину отступить. Эта операция вызвала подъем патриотических чувств, что позволило Тэтчер переизбраться на пост премьер-министра в 1984 году.

Ругала СССР, но полюбила Горбачева

Однако титул «железной леди» Тэтчер присвоили не за жесткую экономическую политику и не за победу над аргентинскими военными. Еще до вступления на пост премьер-министра Тэтчер выступила со речью, в которой обрушилась с критикой на Советский Союз.

«Русские нацелились на мировое господство, и они стремительно накапливают средства, необходимые для становления их в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир. Они выбрали пушки вместо масла, тогда как для нас почти все важнее пушек», — заявила Тэтчер.

В ответ на критику газета Минобороны СССР «Красная звезда» назвала британского премьера «железной дамой», что The Sunday Times перевела как словосочетание «Iron Lady», которое с тех пор навсегда закрепилось за Тэтчер.

Столь жесткая критика СССР не помешала Тэтчер стать первым европейским политиком, который стал налаживать отношения с будущим лидером СССР Михаилом Горбачевым Их первая встреча произошла в 1984 году, когда Тэтчер приняла Горбачева, приехавшего в Лондон в качестве главы советской международной делегации.

Тэтчер смогла разглядеть в члене Политбюро будущего лидера СССР и сумела убедить своего американского коллегу Рональда Рейгана, что горбачевская политика перемен не фикция: «Еще в первую встречу Горбачев не то чтобы рассказал о программе перестройки, но дал понять, что перемены будут, и будут достаточно широкими», — рассказывал «Газете.Ru» экс-советник Тэтчер лорд Чарльз Пауэлл.

При этом Тэтчер впоследствии разошлась с Горбачевым во взглядах на объединение Германии. Она считала, что большое германское государство будет угрожать британским интересам:

«Мы били германцев дважды, и вот они снова возвращаются», — говорила Тэтчер в частных беседах после объединения Германии.

В отличие от многих консерваторов, Тэтчер прохладно относилась к идее углубления европейской интеграции и выступала против централизации в принятии решений, поскольку видела в ЕС угрозу суверенитету государства.

Игнорирование мнения однопартийцев привели к тому, что Консервативная партия сама избавилась от Маргарет Тэтчер, поскольку ее рейтинг неумолимо падал.

Накануне выборов 1992 года консерватор Майкл Хезелтайн объявил о своем желании возглавить Консервативную партию вместо Тэтчер, чтобы привести партию к победе. Первый тур внутрипартийного голосования закончился победой Тэтчер, однако ее противник заручился достаточным количеством голосов (152 голоса из 338 возможных) для проведения второго тура. Тэтчер намеревалась продолжить борьбу во втором туре, однако, потеряв поддержку собственной партии, она приняла решение сняться с выборов.

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Свое смещение с должности она назвала предательством со стороны консерваторов.

Сегодня споры по поводу роли Тэтчер в истории не утихают — британская пресса посвятила юбилею прихода Тэтчер к власти десятки статей. Критики по-прежнему вспоминают ее жесткие методы, сторонники называют ее «самым великим премьером» послевоенной Великобритании.

Мэй вместо Мэгги

Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Обстановка в стране на момент ее прихода к власти очень похожа на ту, которая сложилась в Великобритании в конце 1970-х. Страна увязла в кризисе и нуждалась в сильных лидерах, которые бы справились с вызовами.

Однако, если Тэтчер добилась успеха, возродив британскую экономику, то Мэй оказалась в роли заложника ситуации — выход Великобритании из состава Европейского союза ей достался от ее предшественника — Дэвида Кэмерона. В результате Мэй стала мальчиком для битья, который, несмотря на все усилия, не в состоянии что-либо изменить.

И хотя Мэй тогда удалось удержать за собой пост премьер-министра (за нее проголосовали 325 депутатов, против — 306), преодолеть сильнейший раскол в парламенте и собственной партии она не смогла.

После того как Консервативная партия и сам парламент несколько раз отвергли план Мэй по Brexit, она заявила, что покинет свой пост, если парламент поддержит ее соглашение и 22 мая начнется выход Британии из состава ЕС. Фактически Мэй готова принести себя в жертву в обмен на соглашение — пойти на компромисс, которых Маргарет Тэтчер не одобряла.

Правда, как считают избиратели, сам Brexit Тэтчер бы поддержала. Согласно опросу, проведенному социологической службой You Gov, 48% сторонников Brexit считают, что «железная леди» одобрила бы выход Великобритании из ЕС.

Но как отмечают социологи, отношения Тэтчер с Европой были сложными. В 1975 году, когда в Великобритании проводился референдум о том, должна ли страна выйти из Европейского сообщества, Тэтчер настаивала на сохранении страны в объединении. В то время она считала, что это сделает Британию сильнее. Однако, были времена, когда она активно боролась с Брюсселем и требовала «вернуть мои деньги».

Принимать решение, исходя из ситуации, было сильной стороной Тэтчер, рассказывал «Газете.Ru» британский политик Майкл Доббс, автор романа «Карточный домик».

«Тэтчер была успешной не потому, что ее любили, — и это одна из причин неудач политики менеджмента, когда политические деятели хотят, чтобы их любили. Ее уважали, потому что она знала, куда она хочет идти», — подчеркивал Доббс.