Решение за Радой: когда Зеленский станет президентом

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового украинского президента Владимира Зеленского 19 мая. Об этом сказано на сайте парламента, передает ТАСС.

«Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)», — таково название проекта документа.

Верховная рада занимается определением даты присяги избранного главы украинского государства. Ближайшее пленарное заседание парламента, по информации издания, состоится 14 мая. В случае, если за выбранную дату проголосует меньше 226 депутатов, то назначать дату инаугурации будет уже спикер Рады самостоятельно.

Украинская инаугурация представляет собой торжественное заседание парламента, на котором глава Конституционного суда страны принимает присягу у новоизбранного президента Украины. Глава государства кладет одну руку на конституцию страны и другую, по желанию, — на Пересопницкое Евангелие. Оно является своеобразным символом инаугурации на Украине.

Новому президенту во время вступления в должность вручают три символа власти — булаву, нагрудную цепь и печать. Детально процесс инаугурации не прописан в законе, однако по традиции перед этим событием с новоизбранным президентом проводят консультации. Во время них согласовывается, среди прочего, список приглашенных в Раду на торжественную церемонию.

Согласно украинскому законодательству, глава государства должен занять свой президентский пост не позже, чем через 30 дней после официального оглашения результатов выборов и публикации их в газете «Голос Украины».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила итоги выборов 30 апреля. Лидер президентской гонки Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. За официально действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, передает ФАН.

Незадолго до этого Зеленский обвинил ЦИК Украины в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов. Как считает политик, комиссия оттягивала дату его инаугурации.

«ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затянуть дату назначения инаугурации, чтобы она состоялась после 27 мая», — заявил новоизбранный украинский лидер. Он добавил, что это делается для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду.

Кроме того, по его словам, сорвать его вступление в должность президента Украины могут и депутаты парламента, которые «решили совершить тихий переворот, отобрав власть у президента и передав ее парламенту с кабмином», передает НСН.

С Зеленским не согласился замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко — он считает, что украинская избирательная комиссия работала в ускоренном режиме.

«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме», — отметил он.

Ранее, в четверг, 2 мая, член штаба Владимира Зеленского Юрий Костюк сообщил в интервью «Украинской правде», что инаугурация президента пройдет в совершенно новом формате, какого до этого еще не было.

«Понятно, что есть официальная процедура [в Раде], которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом мы еще что-нибудь придумаем», — сказал Костюк. Команда Зеленского, по его словам, во время подготовки к мероприятию «думает о фишечках».

«Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное», — отметил представитель штаба избранного президента Украины.

Он вспомнил, что, когда Зеленский решил баллотироваться на пост украинского главы государства, он пообещал, что никогда не будет «классическим политиком».

Между тем в команде победителя второго тура выборов на пост президента Украины определили приоритетное направление, которым будет заниматься лидер страны после вступления в должность.

«Ключевым приоритетом для нас будет возобновление работы, активизация работы «нормандского формата». Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом», — сообщил советник Владимира Зеленского Александр Данилюк в разговоре с журналистами.

Он отметил, что жители Украины ждут от избранного главы страны решения «проблемы войны» на юго-востоке Украины.

Планированием «как заграничных поездок, так и приглашением заграничных лидеров на Украину» займутся в команде президента после того, как станет известна точная дата инаугурации.