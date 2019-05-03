«Думал, таких нет»: Полторак удивился словам Коломойского о войне

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил удивление по поводу заявления бизнесмена Игоря Коломойского, назвавшего конфликт в Донбассе гражданской войной. Об этом Полторак сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Я, честно говоря, был удивлен (заявлением Коломойского – Газета.ру). Я думал, что на Украине нет ни одного человека, который бы так думал», — сказал министр.

По недавнему убеждению политика, все граждане Украины понимают, кто воюет в Донбассе, «с помощью какого оружия и кто совершил агрессию».

Также Полторак заявил, что Украина уже на протяжении пяти лет сопротивляется вооруженной агрессии со стороны России. При этом он подчеркнул, что не желает давать оценку заявлению Коломойского, так как помнит, что в 2014 году бизнесмен оказал существенную поддержку Вооруженным силам Украины.

«Я бы не хотел давать оценку Коломойскому. Тем более, он от начала агрессии России против Украины очень много помогал Вооруженным силам. Но я, честно говоря, был удивлен», — сказал украинский министр Обороны.

Напомним, Игорь Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, назвал ситуацию в Донбассе «гражданским конфликтом», в котором одну из сторон поддерживает Российская Федерация. Такое мнение он высказал в эфире телепрограммы журналистских расследований Bihus.Info.

»…гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальная, а это — гражданский конфликт», — сказал Коломойский.

По словам предпринимателя, Донбасс — это внутренняя война, которая не распространилась на все государство.

«Взаимная ненависть. Внутренний гражданский конфликт. Внутренняя гражданская война. <...> Слава богу, что она не распространилась на всю территорию [Украины]. Но она имеет горячую фазу в Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране», — сказал Коломойский.

Также он пояснил, что этой войне присущи две фазы: горячая — в Донбассе, и холодная — во всей остальной стране.

Холодная фаза проявляется в ненависти граждан Украины друг к другу из-за различных событий — например, убийств общественных активистов и журналистов, пояснил бизнесмен.

Кроме этого, он подчеркнул, что война являет собой противостояние одних украинцев другим, которым якобы оказывает поддержку Россия. И если бы не российская сторона, то украинцы давно бы пришли к согласию, сделал вывод Коломойский.

На вопрос журналиста о том, кто, по мнению олигарха, против кого воюет на Донбассе, Коломойский ответил, что украинцы воюют с украинцами.

Ранее украинский олигарх заявил, что численность населения Украины сократилась на 13 млн человек после евромайдана в 2014 году.

«Майдан — это плохо, потому что власть [президента Украины Виктора] Януковича довела до майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги — минус 13 млн населения», — сказал Коломойский.

Он отметил, что из-за майдана Украина утратила Донбасс и Крым. В этом олигарх обвинил Россию, революцию и четвертого президента Украины Виктора Януковича.

С начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины 2 737 мирных жителей лишились жизни. Об этом сообщается в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Он был опубликован 19 сентября 2018 года и приводит данные за период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года.

Конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных с конца Второй мировой войны, говорится в опубликованном 31 января докладе управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. Согласно данным международной организации, основной причиной гибели людей являются обстрелы и подрывы на минах.