Миллионы пропавших: Коломойский обвинил Россию в бедах Украины

Население Украины сократилось на 13 млн человек после евромайдана в 2014 году, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию Bigus.info.

«Майдан — это плохо, потому что власть [президента Украины Виктора] Януковича довела до майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги — минус 13 млн населения», — заявил Коломойский.

Он добавил, что из-за майдана Украина потеряла Донбасс и Крым. Вину за эти события бизнесмен возложил на Россию, революцию и Виктора Януковича.

Ранее НСН сообщила, что Игорь Коломойский намерен консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского. Олигарх заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации Зеленского и готов давать свои советы.

«Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление», — отметил бизнесмен.

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко полагает, что Зеленский не является политической фигурой, независимой от Коломойского, передает ФАН.

«Только за прошлый год Зеленский пять раз летал в Израиль к господину Коломойскому. И это зафиксированные факты. Зеленский не уйдет от Коломойского, потому что для этого ему нужно провести партию в парламент, чтобы иметь большинство. А Украина — это парламентско-президентская республика. Без Коломойского и его структур Зеленскому ничего сделать нельзя. У него нет ни силы, ни харизмы, ни возможностей подавить олигархов», — подчеркнул экс-парламентарий.

В конце предвыборной гонки Коломойский заявил, что вернется на Украину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Игорь Коломойский считается одним из наиболее богатых и влиятельных украинских олигархов. В ходе президентского срока Петра Порошенко Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, после в течение двух лет лишен основных активов — «Приватбанка» и «Укрнафты». В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.

После этого Коломойский бежал с Украины. Обладатель паспортов сразу трех стран — Украины, Израиля и Кипра — сейчас он проживает в швейцарской Женеве. Основанная Коломойским промышленно-финансовая группа компаний «Приват» является крупнейшей на Украине. В нее входят предприятия в авиационной, сельскохозяйственной, пищевой сферах экономики. Кроме того, Коломойский — один из ключевых украинских медиамагнатов.

Он контролирует самую большую украинскую медиагруппу «1+1». В нее, помимо телеканалов «1+1», его международной версии «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», УНИАН-ТВ и прочих, входят также новостной портал ТСН.ua, газета «Главред», «Газета по-киевски ONLINE», информационное агентство УНИАН и таблоид «Дуся».

Именно из-за контроля Коломойского над медиагруппой «1+1» Владимира Зеленского обвиняют в связях с олигархом. Принадлежащая Зеленскому студия «Квартал 95» работает с «1+1» c 2012 года, также на этом канале выходит сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет главную роль — президента Василия Петровича Голобородько. При этом украинские СМИ сообщали, что Коломойский должен Зеленскому $4 млн за производственные расходы.

При этом и олигарх, и избранный президент Украины заявляют, что их связывают лишь деловые узы.

«Для меня Зеленский — не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди», — заявлял ранее в интервью «Би-би-си» Коломойский.

В украинской прессе также неоднократно сообщалось, что бизнесмен сделал ставку на Зеленского на выборах. Победитель президентской гонки на Украины в свою очередь заявил, что его задевают слова о том, что деньги на участие в выборах ему может дать только Коломойский. По словам Зеленского, олигарх не дал бы 2,5 млн гривен на подобное приключение без гарантированного успеха.