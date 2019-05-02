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Миллионы пропавших: Коломойский обвинил Россию в бедах Украины

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Из-за евромайдана население Украины сократилось на 13 млн человек, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, до майдана страну «довела» власть президента Виктора Януковича. Кроме того, Коломойский негативно оценил потерю Украиной Крыма и Донбасса. Вину за эти события он возложил на Януковича, Россию и «революцию достоинства» в 2013-2014 годах.

Население Украины сократилось на 13 млн человек после евромайдана в 2014 году, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию Bigus.info.

«Майдан — это плохо, потому что власть [президента Украины Виктора] Януковича довела до майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги — минус 13 млн населения», — заявил Коломойский.

Он добавил, что из-за майдана Украина потеряла Донбасс и Крым. Вину за эти события бизнесмен возложил на Россию, революцию и Виктора Януковича.

Ранее НСН сообщила, что Игорь Коломойский намерен консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского. Олигарх заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации Зеленского и готов давать свои советы.

«Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление», — отметил бизнесмен.

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко полагает, что Зеленский не является политической фигурой, независимой от Коломойского, передает ФАН.

«Только за прошлый год Зеленский пять раз летал в Израиль к господину Коломойскому. И это зафиксированные факты. Зеленский не уйдет от Коломойского, потому что для этого ему нужно провести партию в парламент, чтобы иметь большинство. А Украина — это парламентско-президентская республика. Без Коломойского и его структур Зеленскому ничего сделать нельзя. У него нет ни силы, ни харизмы, ни возможностей подавить олигархов», — подчеркнул экс-парламентарий.

В конце предвыборной гонки Коломойский заявил, что вернется на Украину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Игорь Коломойский считается одним из наиболее богатых и влиятельных украинских олигархов. В ходе президентского срока Петра Порошенко Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, после в течение двух лет лишен основных активов — «Приватбанка» и «Укрнафты». В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.

После этого Коломойский бежал с Украины. Обладатель паспортов сразу трех стран — Украины, Израиля и Кипра — сейчас он проживает в швейцарской Женеве. Основанная Коломойским промышленно-финансовая группа компаний «Приват» является крупнейшей на Украине. В нее входят предприятия в авиационной, сельскохозяйственной, пищевой сферах экономики. Кроме того, Коломойский — один из ключевых украинских медиамагнатов.

Он контролирует самую большую украинскую медиагруппу «1+1». В нее, помимо телеканалов «1+1», его международной версии «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», УНИАН-ТВ и прочих, входят также новостной портал ТСН.ua, газета «Главред», «Газета по-киевски ONLINE», информационное агентство УНИАН и таблоид «Дуся».

Именно из-за контроля Коломойского над медиагруппой «1+1» Владимира Зеленского обвиняют в связях с олигархом. Принадлежащая Зеленскому студия «Квартал 95» работает с «1+1» c 2012 года, также на этом канале выходит сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет главную роль — президента Василия Петровича Голобородько. При этом украинские СМИ сообщали, что Коломойский должен Зеленскому $4 млн за производственные расходы.

При этом и олигарх, и избранный президент Украины заявляют, что их связывают лишь деловые узы.

«Для меня Зеленский — не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди», — заявлял ранее в интервью «Би-би-си» Коломойский.

В украинской прессе также неоднократно сообщалось, что бизнесмен сделал ставку на Зеленского на выборах. Победитель президентской гонки на Украины в свою очередь заявил, что его задевают слова о том, что деньги на участие в выборах ему может дать только Коломойский. По словам Зеленского, олигарх не дал бы 2,5 млн гривен на подобное приключение без гарантированного успеха.