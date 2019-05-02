Повторят убийства? В Одессе маршируют украинские националисты

Организация украинских радикальных националистов «Национальный корпус», созданная на базе батальона «Азов», проводит в Одессе «марш украинского порядка» в связи с пятой годовщиной пожара в Доме профсоюзов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Националисты жгут файеры, колонну численностью почти в 1 тыс. человек сопровождают сотрудники украинской полиции.

Большая часть участников шествия одета в камуфляж и футболки с неонацистской символикой. Развеваются флаги Украины и раздаются разнообразные националистические лозунги. По ходу движения колонны было перекрыто движение автомобильного транспорта.

Одновременно с этим в Одессе проходят траурные мероприятия — горожане и приезжие несут к Дому профсоюзов цветы, венки, свечи и лампады с самого утра.

Кроме того, как сообщает ФАН, в Севастополе волонтеры провели акцию памяти по погибшим в Доме профсоюзов. Участники мероприятия собрались на севастопольской Аллее городов-героев, где выложили из свечей надпись «Одесса — мы помним». Акция проводилась у обелиска, посвященного городу-герою Одессе.

Мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку о трагедии, которая произошла пять лет назад. Сообщается, что в документе будет представлен детальный разбор событий, а также анализ расследований, которые проводились правоохранительными органами. Ожидается, что справка может придать новый импульс расследованию трагедии.

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН заявил, что никто не заинтересован в огласке имен виновных в гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

«Я бы не возлагал надежды на документы ООН, потому что события в Одессе 2 мая 2014 года — это результат действий власти, пришедшей в результате вооруженного переворота на Украине. <...> Пришлось бы назвать руководителей Германии, Франции, Польши, США. Поэтому надеяться на объективное расследование не приходится», — убежден Дудчак.

Неделей ранее глава информационной комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что новым украинским властям и избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в частности нужно помнить о пожаре в Доме Профсоюзов.

«Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для постсоветских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса», — заявил Пушков.

Сенатор напомнил о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, когда в пожаре в Доме профсоюзов погибли 46 человек и еще 250 получили ранения. Смертельный пожар стал результатом уличных беспорядков и столкновений между пророссийскими активистами и украинскими радикалами, а также футбольными фанатами из Харькова и Одессы, сторонниками «евромайдана».

Радикалы стреляли в людей, пытавшихся выбраться из горящего здания. Люди сгорали заживо и задыхались в дыме пожара.

По словам многих ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, они пошли воевать в Донбассе после гибели пророссийски настроенных одесситов.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили суверенитет после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставлять «защиту, убежище и украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу». «Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — подчеркнул победитель президентской гонки 2019 года.