Не братья: Зеленский о России и Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что у ранее братских народов осталось очень мало общего.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что... из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница», — отметил политик.

Он подчеркнул, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром с ее стороны, можно будет снова начать поиски «общего». Зеленский подчеркнул, что поиск компромисса возможен.

«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — подытожил будущий украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что в России нет «естественных прав и свобод человека», в то время как «гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь».

Накануне

специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на «уступки» России

и откажется от части Донбасса. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это [отдать часть Донбасса]. Он очень быстро настроит людей против себя», — передает ФАН слова спецпредставителя США.

В тот же день глава российского государства Владимир Путин подписал документ, согласно которому получить гражданство РФ в упрощенном порядке мог ряд иностранных граждан, в том числе и некоторые из жителей Украины.

Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Киев сам будет предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам и гражданам других стран. Путин в ответ на это заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал президент России.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно придут к общему искомому результату» — общему гражданству.

Чуть ранее на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин президент России отметил, что не исключает возможности встречи с Зеленским. Путин отметил, что первоочередной темой возможных переговоров с избранным президентом Украины станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

В тот же день бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что

Зеленский не хочет встречаться с Путиным наедине.

По словам Квасьневского, Зеленский предпочитает начать общение с лидером России в «нормандском формате», т.е. при участии французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

За три дня до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти.

Он добавил, что, как только Кремль дождется первых формулировок и действий Зеленского, можно будет сделать какие-либо выводы о перспективах переговоров между главами России и Украины.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов уверен, что будущие власти Украины будут налаживать отношения с Москвой.

«Я считаю, что Зеленский в любом случае пойдет на переговоры с Путиным. У него нет другого выбора. Ему необходимо устанавливать контакты. Другое дело, что он все равно будет поглядывать на Запад. Думаю, разрешения на встречу с Путиным у так называемых «западных партнеров» Украины Зеленский спрашивать не будет», — указал сенатор.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции. Но для этого он должен пойти на сделку с Москвой. Медведчук добавил, что «не надо снова целоваться или обниматься» с Россией, но «прагматичные экономические отношения» нужны, передает НСН.