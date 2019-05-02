Трагедия в Одессе: почему Киев тормозит расследование

В Киеве упорно тормозят расследование событий, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе, несмотря на призывы международных правозащитных организаций. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.

По мнению российских дипломатов, подобное поведение Киева свидетельствует о причастности нынешних украинских властей к трагедии.

Руководство Украины до сих пор не разыскало и не наказало повинных в гибели людей, подчеркивается в тексте.

Как считают в МИД РФ, события в Одессе «потрясли весь цивилизованный мир» и стали следствием политики националистических сил Украины, «дорвавшихся до власти в результате государственного переворота».

Фоторепортаж: Пять лет после трагедии в Одессе __is_photorep_included12334597: 1

«Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков», — отмечается в тексте заявления.

В ведомстве подчеркнули, что молчание хранят и «западные кураторы Киева».

«Им явно невыгодно признать, что под их опекой «у руля» страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови. Вместо того, чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов, на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных», — написано в документе.

В заключение МИД выразил надежду, что руководство Украины все-таки создаст все необходимые условия, при которых «власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 г., по итогам которого все причастные к ним лица понесут, наконец, заслуженное наказание».

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) тоже сообщили, что украинские правоохранительные органы не обеспечили «безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования».

В аналитической записке миссии ООН отмечается, что за пять лет никого не привлекли к ответственности, а некоторые уголовные дела «застряли на этапе досудебного расследования».

Это, как считают правозащитники, может свидетельствовать об отсутствии у властей Украины реального интереса к обеспечению «справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности».

После смены власти на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались столкновения между активистами «антимайдана», футбольными ультрас из Харькова и Одессы и радикалами Евромайдана. В результате палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись активисты «антимайдана» — подожжен. Людей, которые пытались спастись, радикалы обстреливали.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали. На идентификацию жертв пожара потребовалось больше года – последнего погибшего опознали в июне 2015-го.

Первоначально уголовное дело завели в Одессе, однако через три дня его направили в Киев. В отдельное производство выделили обвинение против 20 антимайдановцев, которых обвинили в беспорядках.

Вдобавок, обвинения выдвинули против нескольких должностных лиц, в том числе бывшего главы УМВД по Одесской области Петра Луцюка и бывшего руководителя областного ГосЧС Владимира Боделана. По версии следствия, оба создавали препятствия для выезда пожарной бригады к Дому профсоюзов.

При этом по делу конкретно о пожаре проходит только один обвиняемый — пророссийский активист Юрий Трофимов, которого в 2014 году обменяли на украинских военнопленных.