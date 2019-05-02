«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о готовности принять специальный план преобразований в системе управления государством. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников в Каракасе. Прямая трансляция с нее шла по государственному телевидению.

Для составления этого плана Мадуро объявил 4 и 5 мая «великими национальными днями диалога».

Подразумевается, что «все ветви народной власти» смогут направить ему свои предложения о том, что и как «нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции».

«Хочу принять план, чтобы изменить все, чтобы улучшить все, чтобы исправить ошибки», — сказал венесуэльский лидер.

Вдобавок руководитель республики призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, включающий в себя более 80 социальных организаций государства, организовать специальную сессию, чтобы подготовленные им предложения были приняты 4-5 мая во время специальных дней диалога. Такие же указания он направил в Единую социалистическую партию Венесуэлы и объединение «Великий патриотический полюс».

«На бога надейся, а с планом — меняйся. На бога надейся — а с планом исправляйся. Великий план перемен и исправлений, возникший из народной мудрости», — сказал Мадуро.

При этом о наличии каких-либо конкретных инициатив или идей на данный момент Николас Мадуро ничего не сказал.

Ранее Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в Венесуэле. Публикацию об этом он разместил на своей странице в твиттере.

«Я слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Мне приходят картинки с огромной манифестации радости, которая переполняет улицы Каракаса. Без сомнения мир выиграл благодаря достоинству и сознательности нашего народа», — написал он.

Напомним, 1 мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Мадуро намеревался улететь из Венесуэлы, однако Россия «уговорила его» не делать этого. По словам госсекретаря, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для Мадуро самолет, который был готов улететь на Кубу утром в день путча.

Такое заявление назвал фейком руководитель МИДа Венесуэлы Хорхе Арреаса. Он сказал, что Мадуро не собирался покидать республику.

«Выдумывать фейковые новости — это очень грустный способ признать, что переворот, который США поддержали, снова провалился», — написал он в своем аккаунте в твиттере.

Во вторник, 30 апреля, лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступил с призывом к военнослужащим и гражданам страны свергнуть Николаса Мадуро. Гуайдо сообщил, что армия перешла на сторону сопротивления, и назвал происходящее «финальной фазой операции «Свобода».

«В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — написал он в твиттере.

Для подавления протеста Каракас применил слезоточивый газ.

Известно, что в ходе столкновений пострадали более 70 человек, около 40 госпитализированы. Один человек погиб, о чем сам Гуайдо написал в своем твиттере.

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от России не вмешиваться в венесуэльский конфликт.

Вдобавок он подчеркнул, что США не исключают «любых действий» в отношении Каракаса, однако выразил надежду на «мирный переход власти к Гуайдо».

Отмечается, что Россия многократно призывала Вашингтон не подключаться к кризису в Венесуэле и подчеркивала, что единственным законным лидером республики является избранный президент Николас Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным руководителем страны. Законность его действий признали США, несколько государств Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Венесуэлы.