Ни один не погиб: Минобороны опровергло сообщения о потерях в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в сирийской провинции Хама не соответствуют действительности, за последнее время в Сирии не погиб ни один военный из России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи. Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой», — говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве выразили сожаление по поводу часто встречаемых фейковых новостей.

«К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», — отмечают в Минобороны.

Ранее в ночь на 2 мая информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на заявление сирийских боевиков сообщило, что в северной части сирийской провинции Хама якобы были убиты четверо российских военнослужащих. В частности, заявлялось, что россияне погибли в ходе артобстрела боевиками протурецкой коалиции «Фронт национального освобождения».

«Поскольку Сирийская Арабская Армия готовится начать новое наступление в северной части Хамы, повстанцы-джихадисты и повстанцы, поддерживаемые Турцией, усилили свои атаки, стремясь нанести как можно больший ущерб правительственным силам до начала операции», — передает агентство, добавляя, что обстановка в регионе накаляется.

Сирийские боевики с начала апреля нынешнего года уже предприняли 12 попыток обстрелять авиабазу Хмеймим и позиции правительственных войск в провинции Латакия. Об этом 1 мая рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим, а также позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Купчишин.

Генерал уточнил, что во время отражения нападений на российскую авиабазу с начала апреля уничтожено несколько беспилотников, принадлежащих боевикам, а объекты базы не пострадали.

«Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов», — отметил Купчин.

8 апреля новостное агентство Amaq, связанное с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России), опубликовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлены тела погибших военных РФ.

В марте текущего года в Минобороны сообщили, что террористы атаковали автомобиль, в котором ехали российские военные. Это произошло днем, когда они возвращались после выполнения задания по организации доставки гуманитарной помощи. Боевики устроили засаду и напали на автомобиль.

«В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», — указано в сообщении Минобороны.

За весь период проведения военной операции в Сирии погибли 112 военных из России. Эти данные привел глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», — сообщил он.

Далее глава комитета провел параллель с «прогрессивным Западом» и рассказал, что за три года войны в Ираке (2003-2006 годы) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309, 10-20 танков «Абрамс», несколько десятков БТР, не менее 50 БМП «Брэдли», 15 самолетов и около 80 вертолетов.