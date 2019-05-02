Новое назначение: Зеленский нашел главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто возглавит его администрацию. Об этом рассказал доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии».

«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента», — сообщил Галайчук.

Он также добавил, что глава администрации является публичным лицом, однако не стал раскрывать его имя.

Ранее Владимир Зеленский объявил конкурс на должность советника президента. Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовал в своем аккаунте в инстаграме.

На видео новоизбранный президент рассказывает, чего ожидает от кандидатов на предлагаемую должность. В частности, необходимо знание минимум трех языков.

«Ты знаешь минимум три языка? Если у тебя есть опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24 на 7, то отправь свое резюме на почту в первом комментарии к этому видео», — говорит Зеленский.

Будучи еще кандидатом на пост президента Украины, Владимир Зеленский во время передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» представил список из 20 человек, которые войдут в состав администрации в случае его победы на выборах.

В частности, по словам Зеленского, это бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков. Данилюк будет заниматься международной деятельностью, а Разумков займется вопросами внутренней политики страны. Будущий президент также сообщал, что глава его избирательного штаба Иван Баканов будет отвечать в администрации за взаимоотношения с Верховной радой.

Новую команду Зеленский назвал молодыми специалистами, экспертами, командой профессионалов и умными людьми. Он заявил, что с новой администрацией собирается «строить Украину, сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России и не является коррумпированным партнером Европы».

При этом Зеленский сообщил, что собирается избавляться от оставшихся представителей команды Порошенко. В качестве примера таких чиновников новый президент назвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Напомним, 1 мая стало известно о намерении Зеленского уволить пятерых министров, назначенных во время президентства Петра Порошенко. Об этом сообщил Znaj.ua со ссылкой на источники в Верховной раде.

«В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубова (министр экономического развития и торговли Степан Кубов), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского, тогда еще кандидата на пост руководителя Украины, уверенно лидирующего в президентской гонке, собирается сделать все, чтобы «загрузить Верховную раду» работой в первую же неделю после объявления результатов голосования. Об этом 21 апреля рассказал Дмитрий Разумков.

«Будет продолжаться та же работа, которая продолжалась на этапе подготовки к выборам. У нас работают экспертные группы, у нас вырабатываются концепции по направлениям. По части уже написаны законопроекты, по части они еще пишутся, дабы, когда Зеленский станет президентом, была возможность оперативно внести их в парламент, чтобы наконец-то загрузить раду работой», — отметил он.

По убеждению Разумкова, это продемонстрирует, насколько эффективны или неэффективны украинские депутаты. Однако он подчеркнул, что роспуск парламента «не представляется возможным».