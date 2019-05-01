Еще один шаг к войне в Венесуэле: Лавров предупредил Помпео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в среду, 1 мая, с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле – страна близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.

«В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права», — поясняется в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В беседе Лавровым было указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями.

«Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — пояснили в МИД РФ.

Дипломатами затрагивались также некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших российско-американских контактов, передает ФАН.

Предреволюционная ситуация в Венесуэле в последние два дня резко начала показывать эскалацию – лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо перешел к финальной стадии операции «Свобода», призванной свергнуть легитимного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

Об этом предводитель мятежников сообщил в своем твиттере, подчеркнув, что на его стороне выступают военные. Впрочем, сам Мадуро указал, что все военачальники остались верны ему.

При этом

Мадуро распорядился начать расследование попыток осуществления революции в стране.

Он подчеркнул, что подобное не может «остаться безнаказанным». По его словам, всех замешанных в госперевороте допрашивают три прокурора, и все, кто вышел с оружием с намерением сместить власть, будут найдены.

Национальное собрание Венесуэлы в своем официальном аккаунте в твиттере выразило решимость продолжать начатую Гуайдо операцию по свержению избранного лидера.

«Начался окончательный этап операции «Свобода», и мы не остановимся, пока не добьемся прекращения узурпации. После многих лет усилий, работы и жертв мы объединены, организованы и полны решимости освободиться», — заверили в парламенте.

Гуайдо также пообещал, что люди будут продолжать выходить на улицы, «пока не достигнут свободы Венесуэлы».

Со своей стороны Помпео предупредил, что при необходимости США готовы начать военную операцию в Венесуэле. При этом предпочтительнее, по его словам, была бы мирная передача власти от действующего президента страны оппозиции, но американские власти все же рассматривают военное вмешательство.

Стоит добавить, что в конце марта в Каракасе приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

По данным западных СМИ, 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле. Делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Президент США Дональд Трамп выразил беспокойство в связи с военными РФ на территории Венесуэлы. В ответ на это

помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что российские военные находятся в Венесуэле на совершенно законных основаниях – согласно договорам с Мадуро, в отличие от американских советников.

В целом США уже на протяжении последних нескольких недель говорят о разработке военных средств «сдерживания российского влияния» в Венесуэле. Москва же официально поддерживает Мадуро и отрицает военные способы урегулирования острого политического кризиса.

В ООН призвали венесуэльские стороны воздержаться от насилия. Об этом говорится в заявлении управления Верховного комиссара организации по правам человека. В документе указывается, что ООН переживает из-за излишнего применения силы со стороны сотрудников полиции в отношении митингующих.

Евросоюз выступил в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов», — цитирует дипломата НСН.

Могерини подчеркнула, что Европейский союз «призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности».