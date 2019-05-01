Лишим гражданства: Киев пригрозил получающим паспорта РФ

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины. И я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — приводит ФАН слова чиновника.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинцев, желающих получить российское гражданство, будет немного.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — написал политик в фейсбуке.

Более того – он заявил, что Киев сам будет предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам и гражданам других стран.

Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы»,

— сказал президент России.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.

В среду, 24 апреля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке жителям районов Донбасса, которых коснулись боевые действия, передает НСН.

Это решение страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины». Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал ввести санкции против Москвы.

В Госдепартаменте США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием».

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, решение российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН указал, что

упрощение выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса — это сугубо гуманитарная мера, представляющая собой большую экономическую нагрузку.

«Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины», — подчеркнул постпред.

МВД РФ сообщило, что российское гражданство хотят получить 86% жителей ДНР и ЛНР. Позднее – в среду, 1 мая — Путин подписал указ, согласно которому получить гражданство РФ в упрощенном порядке может ряд иностранных граждан, в том числе и некоторые из жителей Украины.

Получить российский паспорт по упрощенной системе могут украинцы, не имеющие другого гражданства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, но выехали за его пределы до вхождения полуострова в состав России.

Кроме того, в список категорий граждан, которые указаны в документе, входят и жители Украины, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или удостоверение беженца.

Свидетельство о предоставлении временного убежища в России или документы, подтверждающие участие человека в программе по добровольному переселению соотечественников, также дают право на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.

В украинском МИДе выразили протест в этой связи.

«Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона пообещала, что будет просить новых антироссийских санкций.