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Лишим гражданства: Киев пригрозил получающим паспорта РФ

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Киев пригрозил лишать украинского гражданства всех жителей Донбасса, которые получат паспорта РФ. МВД РФ сообщило, что российское гражданство хотят получить 86% жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому получить гражданство РФ в упрощенном порядке могут жители Украины.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины. И я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — приводит ФАН слова чиновника.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинцев, желающих получить российское гражданство, будет немного.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — написал политик в фейсбуке.

Более того – он заявил, что Киев сам будет предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам и гражданам других стран.

Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы»,

— сказал президент России.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.

В среду, 24 апреля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке жителям районов Донбасса, которых коснулись боевые действия, передает НСН.

Это решение страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины». Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал ввести санкции против Москвы.

В Госдепартаменте США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием».

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, решение российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН указал, что

упрощение выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса — это сугубо гуманитарная мера, представляющая собой большую экономическую нагрузку.

«Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины», — подчеркнул постпред.

МВД РФ сообщило, что российское гражданство хотят получить 86% жителей ДНР и ЛНР. Позднее – в среду, 1 мая — Путин подписал указ, согласно которому получить гражданство РФ в упрощенном порядке может ряд иностранных граждан, в том числе и некоторые из жителей Украины.

Получить российский паспорт по упрощенной системе могут украинцы, не имеющие другого гражданства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, но выехали за его пределы до вхождения полуострова в состав России.

Кроме того, в список категорий граждан, которые указаны в документе, входят и жители Украины, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или удостоверение беженца.

Свидетельство о предоставлении временного убежища в России или документы, подтверждающие участие человека в программе по добровольному переселению соотечественников, также дают право на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.

В украинском МИДе выразили протест в этой связи.

«Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона пообещала, что будет просить новых антироссийских санкций.