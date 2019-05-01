Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым

Национальная полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ч. 1 ст. 110 УК. Это произошло после того, как в киевском аэропорту Борисполь был показан видеоролик с картой Украины без Крыма, передает ФАН.

«Из-за технического сбоя в конечном варианте ролике осталась карта, взятая с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления — Турция, страны Балтии, Дания и Крым», — заявили в министерстве информационной политики Украины, отвечающем за демонстрацию видеоролика в воздушной гавани.

В ведомстве отметили, что ролик был продемонстрирован «всего несколько раз» и почти сразу же показ был остановлен. Для трансляции в аэропорт Борисполь была передана «корректная версия», добавили в МИПе.

Кроме того, украинское ведомство инициировало служебное расследование, чтобы установить причины «подобного недопустимого сбоя».

В ноябре 2018 года украинский телеканал NewsOne показал в прямом эфире утренней телепередачи карту Украины без Крыма. Карта под названием «Крупнейший торговый партнер-покупатель» показывала позицию ЕС по вопросам экономики.

В инфографике полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала.

Ранее глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаил Ноняк подкрепил свое выступление в офисе European Business Assotiation (ЕВА) картой, на которой Крым обозначен как часть территории России.

Министерство инфраструктуры Украины инициировало судебное расследование по делу о «карте с русским Крымом». По словам пресс-секретаря главы ведомства Марины Томко, приказ о расследовании отдал глава ведомства Владимир Омелян.

Впоследствии сам Ноняк попытался объяснить свою «ошибку» тем, что обратил внимание на карту лишь во время презентации. Глава Укртрансбезопасности не стал уточнять, кто именно готовил проект. Ноняк добавил, что обратился в СБУ, чтобы установить,

была ли карта с русским Крымом «сознательной, умышленной провокацией» или же «бессознательной ошибкой чиновника», готовившего материалы для презентации.

При этом никто из присутствующих на круглом столе никак не отреагировал на «конфуз».

В марте 2018 года украинский телеканал «СТБ» уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за показ в эфире карты Украины без полуострова Крым, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Обращаем внимание наших зрителей, что это изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины, потому что Крым – это Украина!» — заявили на канале.

В России неверное — украинское — изображение Крыма также вызывает возмущение. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в феврале 2019 года заявил, что депутаты обратятся в прокуратуру и Роскомнадзор, если Google не исправит ошибочное обозначение Крыма на картах.

По его словам, в Google пообещали исправить ошибку в обозначении полуострова.

«У нас закон позволяет принимать меры реагирования по отношению к тем, кто закон не соблюдает. Мы обратимся в прокуратуру и Роскомнадзор», — сказал парламентарий.

Еще в конце января в Google признали, что территориальная принадлежность Крыма иногда некорректно отображается в ее сервисах у пользователей России.

«Небольшое количество пользователей карт Google могут видеть некорректную информацию», — сказали в пресс-службе компании.

В начале марта Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности Крыма на своих картах — полуостров указывался как спорная территория. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google в парламент в связи с неверным обозначением Крыма.

Крым вошел в состав РФ на правах субъекта федерации по итогам общенародного референдума, в котором приняло участие до 80% избирателей. В поддержку воссоединения проголосовало более 90% голосовавших крымчан.