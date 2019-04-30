Прощай, Бабич: Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующее заявление было опубликовано 30 апреля на сайте Кремля.

Другим указом глава РФ освободил Михаила Бабича от обязанностей Посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Причиной назван «переход на другую работу».

Сам Мезенцев в данный момент находится в краткосрочном отпуске. Он сообщил, что работает над осуществлением «плотного» плана работы комитета СФ по экономической политике.

«Я работаю над выполнением исключительно плотного плана нашего комитета. В портфеле комитета 17 законопроектов, одна из ближайших важнейших задач – проведение Дня Объединенной авиастроительной корпорации и выставки, посвященной отечественной авиации, в Совете Федерации», — заявил сенатор.

Окончательное решение о смене посла, вероятнее всего, было принято после встречи Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время форума «Один пояс — один путь», который состоялся в Пекине в апреле. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Кремлю. Мезенцев также присутствовал на саммите с 25 по 27 апреля, отметил знакомый сенатора.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил Дмитрия Мезенцева с новой должностью, подчеркнув большую ответственность его миссии.

«Поздравил Дмитрия Федоровича Мезенцева с новым назначением. В высшей степени ответственная миссия, важная для России и значимая для Белоруси. В добрый путь, коллега, друг!» — говорится в тексте поста, который Косачев опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Мезенцев с 2009 по 2012 годы заведовал Иркутской областью, в 2013–2015 годах был генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а с 2016 года являлся членом Совета Федерации.

Напомним, в начале апреля белорусский МИД обвинил Бабича в разрушении отношений Минска и Москвы. Причиной послужило высказывание бывшего посла относительно стоимости Белорусской АЭС.

Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту 19 апреля, заявил, что стоимость строящейся недалеко от границы с Литвой БелАЭС якобы окажется меньше $7 млрд при начальной цене в $10 млрд. Михаил Бабич на это заявил, что реальная стоимость БелАЭС пока под вопросом.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, никакие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — сказал экс-посол в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, конкретная стоимость не указывалась, потому что на данный момент ее никто не знает. Кроме того, рассчитать ее можно будет только после окончания строительства двух блоков, отметил Бабич.

После этого на официальном сайте МИДа Белоруссии опубликовали заявление, где Бабич обвинялся в разрушении российско-белорусских отношений.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — говорится в тексте заявления.

Другой конфликт разгорелся после интервью Бабича РИА Новостям. В ходе разговора политик дал свою оценку российско-белорусским отношениям и работе по выявлению путей развития Союзного государства. В Минске его позицию раскритиковали.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз посоветовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и проявить уважение. По словам Глаза, «иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии». Кроме того, Глаз назвал Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером».

Сам Бабич спокойно отреагировал на критику в свой адрес.

«Российская сторона спокойно относится к комментариям пресс-службы МИД Белоруссии. Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», — сказал он.

Однако в МИДе РФ сказали, что ожидают от белорусских дипломатов большего уважения по отношению к российскому послу. Об этом сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — отметил Карасин.