«Европа нами командует»: националисты вошли в парламент Испании

По итогам прошедших 28 апреля парламентских выборов в Испании Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получила 123 мандата из 350. Такие денные следуют из данных после обработки 99,9% бюллетеней. Второе место занимает консервативная Народная партия, у нее 66 мест. Тройку лидеров замыкает центристская партия «Граждане», получившая 57 мандатов.

Достаточно успешно прошла выборы и правая националистическая партия Vox, впервые вошедшая в испанский парламент — она может рассчитывать на 24 места.

Представители победивших социалистов заявили, что в рамках коалиционных переговоров готовы к диалогу со всеми политическими силами страны для формирования правительства — оно должно начать работу 21 мая.

Правда, вряд ли ультраправые националисты из Vox могут на это рассчитывать: например, трудо-консерваторы уже откровенно назвали партию «экстремистской». При этом, как отмечают социологи, националисты завоевали победу именно на волне потери голосов консервативной Народной партией.

Основная тема, на которой играют радикалы из Vox, как и у большинства националистов Европы, — миграция. Кроме того, они активно выступают против сепаратизма — это болезненная тема для Испании. В 2018 году страна пережила политический кризис, связанный с объявлением Каталонии своей независимости. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в регионе, арестовал руководителей местной власти и назначил новые досрочные выборы.

Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль долгое время был членом консервативной Народной партии, однако потом разочаровался в ее идеях и в 2013 году создал партию Vox, основанную на идеях испанского национализма.

В 2014 году партия участвовала в выборах в парламент ЕС, но они оказались для нее провальными, националисты не получили ни одного места.

После этого поражения Абаскаль начал внимательно изучать опыт французского политика-националиста Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное движение», а также познакомился с бывшим советником президента США Дональда Трампа националистом Стивеном Бэнноном. Известно, что Бэннон активно интересуется выборами в парламент ЕС и встречался с ключевыми лидерами европейских националистов.

Как отмечают СМИ,

Vox — это первая испанская ультранационалистическая партия страны с 1975 года, когда в Испании пала диктатура Франциско Франко.

При этом, хотя партия официально дистанцируется от франкизма, она уже заявила, что пересмотрит закон 2007 года, который требует убрать из общественных мест символы, связанные с режимом испанского каудильо. Партия также провозглашает себя защитником испанского католицизма.

Стоит отметить, что еще до общенациональных выборов националисты показали хороший результат на выборах в Андалузии, где они стали третьей политической силой в парламенте и смогли войти в региональное правительство.

Попадание в парламент Испании националистов продолжает тренд многих стран Европы — таких, как Италия, Венгрия, Германия, Австрия, Франция, в парламентах которых присутствуют разной степени радикальности евроскептики. Несмотря на то что программы этих партий могут быть различны, всех их отличает негативное отношение к ценностям единой Европы.

Как отмечает британское издание The Independent, правые националисты сегодня присутствуют в парламентах 23 из 28 стран членов ЕС.

Эксперты не исключают, что испанские националисты будут заинтересованы в совместных действиях с другими европейскими политиками, которые придерживаются аналогичных взглядов на выборах в парламент ЕС в мае 2019 года.

Главная цель европейских националистов на этих выборах — объединить усилия, чтобы потеснить либералов и левых.

Известно, что к выборам в Европарламент активно готовятся такие силы правых националистов, как «Альтернатива для Германии», «Шведские демократы», французская партия «Национальное движение», итальянская «Лига Севера», а также венгерская националистическая партия «Йобик».

Чтобы представлять внушительную силу, европейские националисты формируют между собой предвыборные альянсы. Так, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обсуждал с итальянским премьером Маттео Сальвини, лидером партии «Лига», возможности для объединения европейских правых на выборах в Европарламент весной 2019 года. Сальвини вскоре после победы Vox заявил, что рассматривает эту политическую силу как дружественную для совместных действий на выборах в ЕС.

Цель правых националистов, если не выход из Европейского союза, то усиление суверенитета национальных государств, а также контроль над миграцией: «Европейские чиновники командуют нашей эмиграцией. И это означает, что мы — страны-члены ЕС — уже не обладаем никаким влиянием», — выражал общее мнение европейских националистов в беседе с «Газетой.Ru» лидер бельгийской националистической партии «Фламандский Интерес» Герольф Аннеманс.