«Хочу попросить прощения»: в чем Зеленский виноват перед Кадыровым

Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использования в программе «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

«Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — сообщил избранный украинский глава в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Зеленского, он не знал об этом ролике, так как тот выпуск готовила другая редакционная группа. Узнал он о ней только после того, как ему кто-то позвонил и спросил про его мнение по поводу этого выпуска, где были кадры с Кадыровым.

«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — вспоминает Зеленский. При этом он отметил, что религия — это «болезненная тема», а задевать другие религиозные интересы — просто «некрасиво, просто нехорошо».

«Перед всем мусульманским миром я за них — потому что наши ребята могут не знать что-то — хочу попросить прощения», — извинился победитель второго тура президентских выборов, прошедших на Украине 21 апреля.

Тогда же, девять дней назад, после опубликования результатов экзитполов глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал удачи Владимиру Зеленскому в воссоединении народов России и Украины. Свое обращение к избранному украинскому лидеру он разместил в телеграмме.

«Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!» — отметил глава республики. Он добавил, что перед Зеленским стоит непростая задача по решению внутриполитических вопросов и, в том числе, по мирному прекращению конфликта в Донбассе.

Это не первый случай, когда победителю выборов на пост главы украинского государства приходится извинятся за телевизионные программы, выпущенные «Кварталом 95». Ранее, субботу, 27 апреля, так называемый «почетный патриарх» неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявил, что Владимир Зеленский принес свои извинения за сравнение томоса об автокефалии с «термосом», передает ФАН.

«Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом». Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся», — сообщил «патриарх» ПЦУ.

Шутка, за которую извинялся избранный президент, была произнесена в предновогоднем выпуске шоу студии «Квартал 95». Передача транслировалась по телеканалу «1+1». Владимир Зеленский, выступая в роли действующего президента Украины Петра Порошенко в пародии на его предновогоднее обращение к украинцам, назвал томос «термосом». Впоследствии оппоненты критически высказывались в его адрес.

Спустя несколько месяцев, предвыборный штаб Петра Порошенко потребовал извинения Зеленского за это и другие его высказывания в адрес Украины.

«Пусть он извинится за то, что назвал томос термосом», — отметил представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев в начале апреля.

Команда Зеленского в долгу не осталась. В ответ на эти требования представители избранного президента Украины выдвинули свои – они потребовали от Порошенко извинений за то, что он назвал Владимира Зеленского «марионеткой Коломойского» после оглашения результатов первого тура выборов 31 марта.

Отметим, что Верховная рада в декабре прошлого года потребовала на законодательном уровне изменения названия нынешней канонической церкви. В случае, если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) отказывается это делать, власти вынуждены аннулировать ее устав, таким образом ликвидировав ее как церковную организацию.

В то же время в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», в котором участвовали две непризнанные религиозные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. После этого была создана «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Патриархом назначили Епифания (Думенко).

Спустя месяц члены синода Константинопольского патриархата передали «патриарху ПЦУ» томос об автокефалии. Таким образом ПЦУ фактически стала автономной. Однако, согласно этому документу, у так называемой «православной церкви Украины» нет права на создание своих приходов за рубежом. Кроме того, она не имеет права без участия Константинопольского патриархата принимать ключевые решения, передает ФАН.

Затем действующий украинский глава Петр Порошенко подписал закон о том, что члены одной религиозной общины могут переходить в другую общину после голосования. Собрание для принятия решения о переходе может созвать любой представитель прихода.

В конце марта этого года УПЦ обратилась в суд с целью признания незаконными действий министерства культуры Украины, когда были изменены устав церкви относительно ее переименования и регистрации. В апреле действия спикера Рады Андрея Парубия суд признал противоправными и приостановил принудительное переименование УПЦ.