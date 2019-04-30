Раздача паспортов: 86% жителей ДНР и ЛНР приедут в Россию

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — пояснил сотрудник российского силового ведомства.

Прием заявлений от жителей ДНР и ДНР будет осуществляться и рассматриваться в Ростовской области — пункты приема в тестовом режиме заработали в селе Покровском Неклиновского района и в городе Новошахтинск, передает ФАН.

В среду, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке жителям районов Донбасса, которых коснулись боевые действия, передает НСН.

Это решение страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины». Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал ввести санкции против Москвы.

В Госдепартаменте США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием».

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями ДНР и ЛНР.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, решение российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня».

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины <...> Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта», — заявили в штабе Зеленского.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН указал, что упрощение выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса — это сугубо гуманитарная мера, представляющая собой большую экономическую нагрузку.

«Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины», — подчеркнул постпред.

Дипломат добавил, что украинские власти не дают жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР реализовывать свои базовые права. По его словам, указ Путина направлен на обеспечение социальной защиты тем гражданам, которые оказались в «бедственных» условиях.

Два дня спустя глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике начался прием документов на получение российских паспортов.

«Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много», — отметил Пасечник.

При этом он добавил, что руководство республики старается, чтобы процесс подачи документов был несложным и удобным.

По его словам,

МВД возьмет на себя основную ответственность: оно будет принимать документы, проверять их и доставлять в Россию. Министерство юстиции будет ему помогать.

На следующий день Путин заявил, что в Москве думают о том, чтобы предоставлять гражданство РФ по упрощенной системе всем украинцам, а не только жителям ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пекине.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке», — сказал он журналистам.

Помимо этого, глава государства назвал «страшилками» высказывания о том, что предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР ударит по бюджету России. По его словам, это подписание указа не было спонтанным и «не принималось с кондачка». Он добавил, что расходы, связанные с предоставление гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Однако эти цифры не за год, а за несколько предстоящих лет.

Зеленский же предположил, что украинцев, желающих получить российское гражданство, будет немного.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — написал политик в фейсбуке.

Более того – он заявил, что Киев сам будет предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам и гражданам других стран.

Путин же в ответ на это заявил, что

если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал президент России.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.