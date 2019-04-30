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«До добра не доведет»: Лавров отреагировал на планы США расширить число военных в Польше

Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше

Вашингтон ведет курс на слом всех договоренностей в сфере безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы Польши разместить на своей территории новые военный базы США. По словам политика, Россия не планирует нападение на Польшу или любую другую страну НАТО. В данный момент Москва наблюдает за ходом польско-американских переговоров.

Увеличение численности американских военнослужащих на территории Польши станет нарушением основополагающего соглашения между Россией и НАТО. Об этом 30 апреля заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.

«Это отражает курс США на слом всех договорённостей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идёт о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что речь идёт об акте, согласно которому существенные военные силы на территории новых участников НАТО не должны размещаться на постоянной основе.

По словам Лаврова, в Москва следят за ситуацией вокруг переговоров Варшавы и Вашингтона, а вероятное размещение военных сил не поможет укрепить положение Европы.

«Ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем известно, все прекрасно понимают. Но в пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет», — сказал министр.

Также руководитель российского МИД добавил, что Российская сторона выступает за разработку мер доверия, снижения напряженности, в частности по теме Совета Россия-НАТО, однако «позитивного отклика от альянса не видит».

Совет Россия-НАТО — это главная площадка для развития сотрудничества и согласования военно-политических действий между РФ и странами-участницами НАТО.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что Вашингтон и Варшава продолжают переговоры по вопросу увеличения численности американских военнослужащих в Польше. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент продолжается ведение «дискуссий» Пентагона с польской стороной.

«Мы предоставим больше информации, когда будет достигнуто окончательное соглашение», — заключил Пэхон.

Ранее в этот же день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения TVP объявил о принятии решения по увеличению численности американских военных в государстве.

Он сообщил, что в настоящий момент стороны обговаривают подробности этого договора. Блащак также выразил уверенность в том, что США и Польша смогут прийти к окончательному соглашению в ближайшее время.

«Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом», — заключил польский министр нацобороны.

Напомним, в сентябре 2018 года, Польша предложила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию на постоянной основе. При этом отмечалось, что все расходы, а это порядка 1,5-2 миллиарда долларов, польская сторона готова взять на себя.

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту военную базу Fort Trump («Форт Трамп»). В настоящий момент на территории Польши дислоцируются около 4,5 тысячи американских военнослужащих. Американские военные базируются в районе городов Жагань, Свентушов, Болеслав и Сквежина.

Общая численность бригады насчитывает около 3,5 тысяч военных. В ее состав входят 58 танков M1A2 Abrams, примерно сто бронетранспортеров M3 Bradley и самоходных артиллерийских установок М109, а также 10 вертолетов AH-64E Apache и UN-60 Black Hawk. Кроме этого, в Польше находится многонациональный батальон НАТО, в рядах которого более тысячи военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал планы Польши и заявил, что в случае размещения американских войск на ее территории Минск и Москва будут вынуждены на это реагировать. Об этом руководитель государства сообщил в ходе деловой поездки в Витебскую область.

«Мы — мирные люди, не хотим войны. <...> Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что Минск не планирует начинать военные действия в отношении Варшавы, поэтому, по словам политика, нет смысла в создании новых баз.

«В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — добавил Лукашенко.