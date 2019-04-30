«До добра не доведет»: Лавров отреагировал на планы США расширить число военных в Польше

Увеличение численности американских военнослужащих на территории Польши станет нарушением основополагающего соглашения между Россией и НАТО. Об этом 30 апреля заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.

«Это отражает курс США на слом всех договорённостей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идёт о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что речь идёт об акте, согласно которому существенные военные силы на территории новых участников НАТО не должны размещаться на постоянной основе.

По словам Лаврова, в Москва следят за ситуацией вокруг переговоров Варшавы и Вашингтона, а вероятное размещение военных сил не поможет укрепить положение Европы.

«Ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем известно, все прекрасно понимают. Но в пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет», — сказал министр.

Также руководитель российского МИД добавил, что Российская сторона выступает за разработку мер доверия, снижения напряженности, в частности по теме Совета Россия-НАТО, однако «позитивного отклика от альянса не видит».

Совет Россия-НАТО — это главная площадка для развития сотрудничества и согласования военно-политических действий между РФ и странами-участницами НАТО.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что Вашингтон и Варшава продолжают переговоры по вопросу увеличения численности американских военнослужащих в Польше. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент продолжается ведение «дискуссий» Пентагона с польской стороной.

«Мы предоставим больше информации, когда будет достигнуто окончательное соглашение», — заключил Пэхон.

Ранее в этот же день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения TVP объявил о принятии решения по увеличению численности американских военных в государстве.

Он сообщил, что в настоящий момент стороны обговаривают подробности этого договора. Блащак также выразил уверенность в том, что США и Польша смогут прийти к окончательному соглашению в ближайшее время.

«Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом», — заключил польский министр нацобороны.

Напомним, в сентябре 2018 года, Польша предложила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию на постоянной основе. При этом отмечалось, что все расходы, а это порядка 1,5-2 миллиарда долларов, польская сторона готова взять на себя.

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту военную базу Fort Trump («Форт Трамп»). В настоящий момент на территории Польши дислоцируются около 4,5 тысячи американских военнослужащих. Американские военные базируются в районе городов Жагань, Свентушов, Болеслав и Сквежина.

Общая численность бригады насчитывает около 3,5 тысяч военных. В ее состав входят 58 танков M1A2 Abrams, примерно сто бронетранспортеров M3 Bradley и самоходных артиллерийских установок М109, а также 10 вертолетов AH-64E Apache и UN-60 Black Hawk. Кроме этого, в Польше находится многонациональный батальон НАТО, в рядах которого более тысячи военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал планы Польши и заявил, что в случае размещения американских войск на ее территории Минск и Москва будут вынуждены на это реагировать. Об этом руководитель государства сообщил в ходе деловой поездки в Витебскую область.

«Мы — мирные люди, не хотим войны. <...> Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что Минск не планирует начинать военные действия в отношении Варшавы, поэтому, по словам политика, нет смысла в создании новых баз.

«В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — добавил Лукашенко.