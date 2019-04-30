Революция началась? Гуайдо заявил о переходе военных на сторону оппозиции. LIVE

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, видимо, решил перейти к заключительному этапе государственного переворота. По крайней мере, сегодня в своем твиттере он написал о старте финальной фазы операции «Свобода». Более того, он сообщил, что военные Венесуэлы переходят на стороны протестующих.

Уже сегодня в Каракасе могут произойти решающие события в противостоянии политических сил — действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявившим себя временным главой государства Хуаном Гуайдо.

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