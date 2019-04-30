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Революция началась? Гуайдо заявил о переходе военных на сторону оппозиции. LIVE

Гуайдо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода» в Венесуэле — онлайн

Лидер венесуэльской оппозиции заявил о старте финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы, в то же время, говорит, что вооруженные силы остаются на стороне действующей власти. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за развитием событий.
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14:55

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино также спешит успокоить сограждан:

«Боливарианская армия твердо поддерживает национальную конституцию и законную власть. Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», — пишет он в своем микроблоге.

14:43

«Сообщает народу Венесуэлы, что в данные минуты мы противостоим небольшой группе военнослужащих-предателей, которые расположились на развязке Дистибуидор Альтамира и продвигают проведение государственного переворота против конституции и мира в республике», — пишет в твиттере глава минсвязи Венесуэлы Хорхе Родригес.

14:34

При этом официальные власти страны заявляют, что принимают меры в отношении тех групп военнослужащих, которые продвигают идею государственного переворота в стране. Министр связи и информации Хорхе Родригес уже назвал сторонников Гуайдо предателями, а глава минобороны Владимир Падрино и вовсе заявил, что вооруженные силы Венесуэла продолжают оставаться «на стороне конституции».

14:32

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции «свобода», — написал Гуайдо в твиттере.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, видимо, решил перейти к заключительному этапе государственного переворота. По крайней мере, сегодня в своем твиттере он написал о старте финальной фазы операции «Свобода». Более того, он сообщил, что военные Венесуэлы переходят на стороны протестующих.

Уже сегодня в Каракасе могут произойти решающие события в противостоянии политических сил — действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявившим себя временным главой государства Хуаном Гуайдо.

Будем следить в режиме реального времени за развитием событий. Оставайтесь с нами.