«Трусы и предатели»: в Венесуэле происходит госпереворот

В Венесуэле произошла попытка государственного переворот, организованная небольшой группой военных, связанных с оппозицией, написал в твиттере министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

«Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике», — говорится в тексте публикации.

Отметим, транспортная развязка Альтамира — одна из самых загруженных в Каракасе. Она находится в престижном районе города.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в своем твиттере видеообращение на фоне людей в военной форме. По его словам, оно было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

В обращении Гуайдо заявил, что «узурпация» власти в Венесуэле подошла к концу.

«Я призываю всех военных и их семьи немедленно выйти на улицы, — сказал он. — В рамках нашей конституции мы должны окончательно покончить с узурпацией в нашей стране. 1 мая наступает сегодня, финал узурпации наступает сегодня».

Он добавил, что в ближайшее время он встретится с высшими военными чинами Венесуэлы, что приведет к завершению «операции «Свобода».

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — заявил спикер оппозиционного парламента.

По словам Гуайдо, вместе с военными он выйдет на акцию протеста против администрации действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вдобавок он призвал граждан страны присоединиться к общегосударственной акции протеста.

На видео также можно увидеть лидера оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса, который на данный момент находится под домашним арестом. Он руководил антиправительственными шествиями в Венесуэле в 2014 году. В ходе тех событий погибли по меньшей мере 43 человека, сотни были ранены. В сентябре 2015 года политика приговорили к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы, а в июле 2017 года поместили под домашний арест.

В ответ на видео Гуайдо власти Венесуэлы сообщили, что принимают все необходимые меры для пресечения действий оппозиции. Министр обороны Владимир Падрино при этом заверил, что вооруженные силы полностью остаются «на стороне конституции» и президента Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

«ВС Венесуэлы твердо выступают в защиту национальной конституции и легитимных властей. Все воинские части докладывают о нормальной обстановке в своих казармах и на военных базах под началом своих командиров», — написал Падрино в твиттере.

При этом он назвал группу военнослужащих, которая выступила на стороне Хуана Гуайдо, «предателями и трусами».

Позднее около авиабазы, откуда, предположительно, выступал лидер оппозиции, распылили слезоточивый газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, кроме Гуадо там находилось еще около 70 человек.

Ранее, 19 апреля, лидер венесуэльской оппозиции сообщил, что 1 мая в стране состоится «самая многочисленная в истории» акция протеста.

«Предстоящего 1 мая мы проведем финальную фазу операции «Свобода» с самой большой численностью в истории», — написал он.

По словам оппозиционера, участники акции выдвинут требование создать «переходное правительство» и организовать «свободные выборы».

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности руководителя Венесуэлы. За два дня до этого Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. В день самопровозглашения Гуайдо временным главой государства его признали США, а затем и члены Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро посчитал случившееся попыткой госпереворота и сообщил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.