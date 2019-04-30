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ЦИК Украины объявляет Зеленского президентом. LIVE

На Украине объявляют официальные итоги президентских выборов

ЦИК Украины объявляет официальные результаты президентских выборов, победу на которых с большим перевесом одержал Владимир Зеленский. После того, как данные будут обнародованы, официальные результаты будут опубликованы в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер». Пока что это назначено на 4 мая. Сам избранный президент уже во вторник может сделать новые программные заявления о будущем страны. «Газета.Ru» следит за развитием событий на Украине в онлайн-режиме.
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12:01

Кроме того, политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

11:47

Юлия Тимошенко подчеркнула, что нынешняя власть потеряла доверие украинцев, и это показали результаты президентских выборов. Это произошло по причине такой политики «сознательного раскола украинского общества» считает Тимошенко. «И вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, они продолжают раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть. Это уже не «оговорка», это преступление против Украинского государства, за которое надо наказывать», — акцентирует лидер «Батькивщины».

11:35

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует отставки министра социальной политики Андрея Ревы. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «На днях министр социальной политики Рева, в интервью ВВС, назвал жителей так называемых «ЛДНР» — «мерзотой», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли. Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которая при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай. Потому высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, которая по своим полномочиям призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах», — отметила Тимошенко.

11:24

Также член команды Владимира Зеленского Андрей Богдан отметил, что до победы на выборах не было роздано ни одной должности. «Более года назад, в марте прошлого года, было принято решение, что до победы мы не будем раздавать никаких должностей. Мы твердо выполняли это обещание, несмотря на критику общества. Но я точно знаю, что Владимир Зеленский встречается со многими людьми, у него в голове вырисовывается некий конструктор и это будет только его решение», – отметил адвокат.

11:10

Между тем отмечается, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский встречается со многими людьми и у него сейчас вырисовывается картина относительно кандидатов на основные должности в государстве. Об этом рассказал один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан.

10:40

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот тайком требует у Зеленского не пускать его в Украину. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook. «Я точно знаю, что именно Вы требовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м. Теперь представители Путина через посредников требуют у Владимира Зеленского уступить и не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину», – написал Саакашвили, обращаясь к Путину.

10:54

Саакашвили утверждает, что президент РФ требовал от руководства ряда стран не пускать его, Саакашвили, в эти страны. «Точно такое же требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только власти Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита примирения в России», – утверждает Саакашвили.

10:28

Тем временем сегодня стало известно, что в общей сложности в Службе безопасности Украины работают 27 тысяч человек. Представители ведомства уточнили, что в «особые периоды» численность СБУ может возрастать до 31 тысячи человек. В спецслужбах добавили, что во время военного положения численность СБУ определяется Мобилизационным планом Украины.

10:15

Иван Апаршин, являющийся членом команды Зеленского, подчеркнул, что удар будет нанесен там, где противник «этого не ожидает». Апаршин добавил, что у украинских военных «есть варианты», например — вложить больше денег в силы специальных операций.

10:04

Также бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин обратился к неназванным противникам Украины и напомнил, что страна намерена вступить в НАТО. «Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план [до вступления страны в НАТО], я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», — заверил Апаршин.

09:50

Между тем Иван Апаршин, экс-сотрудник украинского Минобороны и член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киев нанесет неожиданный удар в случае действий противника.

09:38

Также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента. «Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена», - отметил президент Еврокомиссии. «Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины», - добавил Юнкер.

09:25

А тем временем президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. «Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает», - заявил Юнкер.

09:13

«Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене», - говорится в документе. Другим же указом с этой должности уволен Игорь Прокопчук (1968 г.н.), который был постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене с 29 июня 2010 года. О причинах увольнения не сообщается.

08:58

Кроме того, Петр Порошенко назначил постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка. Об этом говорится в обнародованном на сайте главы государства указе.

08:46

«Если ты [Зеленский] поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что такая встреча «разрушит» содружество между странами.

08:30

Данное заявление Петр Порошенко сделал во время служебной поездки во Львовскую область. По словам Порошенко, если Зеленский захочет провести переговоры с Путиным без санкции международного сообщества, то он разрушит отношения с западными партнерами Украины.

08:12

Сегодня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому следует опасаться «несанкционированной» встречи с российским президентом Владимиром Путиным.