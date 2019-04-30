ЦИК Украины объявляет Зеленского президентом. LIVE

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот тайком требует у Зеленского не пускать его в Украину. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook. «Я точно знаю, что именно Вы требовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м. Теперь представители Путина через посредников требуют у Владимира Зеленского уступить и не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину», – написал Саакашвили, обращаясь к Путину.