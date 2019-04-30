ЦИК Украины объявляет Зеленского президентом. LIVE

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Кроме того, политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Юлия Тимошенко подчеркнула, что нынешняя власть потеряла доверие украинцев, и это показали результаты президентских выборов. Это произошло по причине такой политики «сознательного раскола украинского общества» считает Тимошенко. «И вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, они продолжают раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть. Это уже не «оговорка», это преступление против Украинского государства, за которое надо наказывать», — акцентирует лидер «Батькивщины».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует отставки министра социальной политики Андрея Ревы. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «На днях министр социальной политики Рева, в интервью ВВС, назвал жителей так называемых «ЛДНР» — «мерзотой», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли. Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которая при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай. Потому высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, которая по своим полномочиям призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах», — отметила Тимошенко.
Также член команды Владимира Зеленского Андрей Богдан отметил, что до победы на выборах не было роздано ни одной должности. «Более года назад, в марте прошлого года, было принято решение, что до победы мы не будем раздавать никаких должностей. Мы твердо выполняли это обещание, несмотря на критику общества. Но я точно знаю, что Владимир Зеленский встречается со многими людьми, у него в голове вырисовывается некий конструктор и это будет только его решение», – отметил адвокат.
Между тем отмечается, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский встречается со многими людьми и у него сейчас вырисовывается картина относительно кандидатов на основные должности в государстве. Об этом рассказал один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот тайком требует у Зеленского не пускать его в Украину. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook. «Я точно знаю, что именно Вы требовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м. Теперь представители Путина через посредников требуют у Владимира Зеленского уступить и не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину», – написал Саакашвили, обращаясь к Путину.
Саакашвили утверждает, что президент РФ требовал от руководства ряда стран не пускать его, Саакашвили, в эти страны. «Точно такое же требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только власти Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита примирения в России», – утверждает Саакашвили.
Тем временем сегодня стало известно, что в общей сложности в Службе безопасности Украины работают 27 тысяч человек. Представители ведомства уточнили, что в «особые периоды» численность СБУ может возрастать до 31 тысячи человек. В спецслужбах добавили, что во время военного положения численность СБУ определяется Мобилизационным планом Украины.
Иван Апаршин, являющийся членом команды Зеленского, подчеркнул, что удар будет нанесен там, где противник «этого не ожидает». Апаршин добавил, что у украинских военных «есть варианты», например — вложить больше денег в силы специальных операций.
Также бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин обратился к неназванным противникам Украины и напомнил, что страна намерена вступить в НАТО. «Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план [до вступления страны в НАТО], я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», — заверил Апаршин.
Между тем Иван Апаршин, экс-сотрудник украинского Минобороны и член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киев нанесет неожиданный удар в случае действий противника.
Также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента. «Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена», - отметил президент Еврокомиссии. «Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины», - добавил Юнкер.
А тем временем президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. «Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает», - заявил Юнкер.
«Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене», - говорится в документе. Другим же указом с этой должности уволен Игорь Прокопчук (1968 г.н.), который был постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене с 29 июня 2010 года. О причинах увольнения не сообщается.
Кроме того, Петр Порошенко назначил постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка. Об этом говорится в обнародованном на сайте главы государства указе.
«Если ты [Зеленский] поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что такая встреча «разрушит» содружество между странами.
Данное заявление Петр Порошенко сделал во время служебной поездки во Львовскую область. По словам Порошенко, если Зеленский захочет провести переговоры с Путиным без санкции международного сообщества, то он разрушит отношения с западными партнерами Украины.
Сегодня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому следует опасаться «несанкционированной» встречи с российским президентом Владимиром Путиным.