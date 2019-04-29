Запад не оценит: Порошенко не пускает Зеленского к Путину

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы не потерять поддержку Запада. Так считает нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.

«Те риски, которые сегодня стоят перед миром и перед страной, они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет — ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором», — сказал глава государства.

По словам Порошенко, после этого «останется только встать на колени и признать капитуляцию», передает RT.

«И этого мы точно не можем допустить. Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем это делать — не становиться на колени. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться на 30 сребреников газа», — добавил Порошенко.

Двумя днями ранее Путин напомнил, что Зеленский пока «не возведен в ранг святых». Так российский лидер ответил журналистам, спросившим главу государства, о чем он будет говорить с победителем украинских выборов, когда «предстанет перед ним», передает НСН.

«Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не Господь Бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», — цитирует Путина ФАН.

На пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин президент России отметил, что не исключает возможности встречи с Зеленским.

Путин отметил, что первоочередной темой возможных переговоров с избранным президентом Украины станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

В тот же день бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Зеленский не хочет встречаться с Путиным наедине. По словам Квасьневского, Зеленский предпочитает начать общение с лидером России в «нормандском формате», т.е. при участии французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

«Такой формат создаст для него «защитный зонтик», ведь встреча с политическим хищником не стала бы для него благоприятной», — заявил Квасьневский.

Он также назвал решение Зеленского «справедливым».

За три дня до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти.

«Президент России, как человек, который определяет внешнюю политику России и, в том числе, вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — сказал представитель Кремля.

При ответе на вопрос о реакции России в случае, если действия новоизбранного президента Украины не совпадут с ожиданиями Москвы, Песков отметил, что в данном случае предположения о возможных последствиях не уместны.

«Это называется на языке дипломатов «эвентуальные рассуждения» — они вряд ли уместны в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что,

как только Кремль дождется первых формулировок и действий Зеленского, можно будет сделать какие-либо выводы о перспективах переговоров между главами России и Украины.

«Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений», — подчеркнул Песков.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер также поддерживает намерение Зеленского вести диалог с Путиным. Об этом он сказал в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.

Дипломат заявил, что для установления мира в Донбассе необходимо проводить переговоры с российским лидером. Он отметил, что желание нового президента страны «разговаривать» с Путиным является «хорошим делом». Представитель американского внешнеполитического ведомства указал, что двум странам необходимо иметь «непосредственные отношения».