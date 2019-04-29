«Был незаконно выслан»: Путин вступился за Саакашвили

Президент России Владимир Путин посоветовал новоизбранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вернуть паспорт Украины экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили. Так он ответил на решение Зеленского раздавать гражданство Украины всем, кто, по словам лидера партии «Слуга народа», борется за свободу.

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — прокомментировал российский глава ответ Владимира Зеленского.

Путин добавил в разговоре, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны». «Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — отметил президент России.

Также Путин сказал, что можно было бы восстановить права и некоторых других украинцев, «которые были вынуждены покинуть страну и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования».

В своем ответе Владимиру Зеленскому российский президент отметил, что от получения общего гражданства получат пользу все: как украинцы, так и русские.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Владимир Путин в понедельник, 29 апреля после вручения медалей «Герой Труда».

«Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство», — отметил глава России.

Ранее победитель второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский выразил уверенность, что в России нет «естественных прав и свобод человека», в то время как «гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь».

В посте в фейсбуке избранный украинский президент написал, что указ об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса, подписанный Путиным 24 апреля, является попыткой «соблазнить граждан Украины паспортами РФ». Зеленский подчеркнул, что Украина готова защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем людям. «Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — отметил победитель украинских выборов на пост главы государства.

Он также посоветовал властям России не тратить «зря время». По его мнению, гражданство РФ некоторые украинцы сделают «ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований». При этом он предложил предоставить список тех, кто «цинично грабил» страну.

Зеленский отметил, что граждане Украины «прекрасно знают», что «на самом деле предоставляет российский паспорт», так как у украинцев есть «свобода слова, и свободные СМИ, и интернет».

На сообщение Владимира Зеленского отреагировали в российском Совете Федерации. Так, Алексей Пушков указал, что избранный президент Украины «не с того начал» и «атаки на Россию» ни к чему не приведут, так же как и его «идеологическое президентство, построенное на демагогии о «свободах».

«Ему бы задуматься, почему 1,2 млн украинцев уже удрали в Польшу из «свободной» Украины, 3 млн работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами», — посоветовал Пушков в твиттере.

Парламентарий отметил, что Зеленскому, если он выступает за свободу, не стоит решать за украинцев. По мнению Пушкова, «многие жители ДНР/ЛНР уже решили». Если избранный глава Украины не «выправит свою страну», добавил политик, то не будет отбоя от «желающих получить российский паспорт».

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что желающих настолько много, что выстраиваются очереди на получение паспорта РФ по упрощенной системе.

«Я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — сообщил он журналистам 26 апреля.