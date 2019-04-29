Отдых окончен: Зеленский вернулся на Украину

Владимир Зеленский вылетел из Турции, где он отдыхал с семьей в течение трех дней. Об этом сообщает агентство Anadolu: оно уточняет, что избранный президент Украины отправился домой регулярным рейсом турецкой авиакомпании.

«Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум. Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска», — говорится в сообщении турецкого СМИ.

По информации агентства, у VIP-терминала в местном аэропорту Зеленского провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан. Накануне вечером, как сообщает СМИ, у политика состоялся семейный обед в одном из ресторанов Бодрума..

Во время пребывания Зеленского в Турции в районах, которые он посещал — в том числе, и вокруг его гостиницы, — принимались особые меры безопасности.

О поездке в Турцию Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 26 апреля, на своей странице в фейсбуке. «Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через два дня — назад», — написал он.

По данным РИА «Новости», избранный украинский президент отдыхал в 25 км от Бодрума, одного из самых известных курортных мест Турции, расположенного на берегу залива Гекова в Эгейском море. «Удалось установить примерное место пребывания Зеленского: это район самых шикарных вилл, скрываемых соснами, одна из вилл имеет говорящее название «Президентская», — отмечает агентство.

Кроме того, сообщается, что отель «жил обычной жизнью». «Отличить штатных охранников <...> от усиленной охраны <...> непосвященному почти невозможно», — пишут авторы публикации.

О том, что постояльцы гостиничного комплекса «не замечают ничего необычного» и не жалуются на какие-либо ограничения ранее, в пятницу, 27 апреля, сообщало издание «Известия». Тогда же стало известно о пребывании Зеленского в отеле, закрытом для прессы.

«Да, господин Зеленский остановился в нашем отеле, в одной из вилл. В какой — не могу сказать. Но я лично доставлял туда завтрак. Он показался мне простым и спокойным человеком, весьма симпатичным», — сообщил журналистам один из сотрудников гостиничного комплекса.

Как отмечал один из представителей отеля, победитель второго тура выборов на Украине хочет отдохнуть без суеты и журналистов. «Его можно понять, человек прошел через сложный предвыборный период, он просто хочет тишины и покоя. И наш отель должен предоставить ему эту возможность на высшем уровне», — цитирует его СМИ.

Тем временем, украинские журналисты подсчитали, какое количество денег потратил Зеленский на семейное участие в фестивале «Весело». Это ежегодное мероприятие, как сообщает ФАН, организует в Турции принадлежащая лидеру президентской гонки студия «Квартал 95».

По предположениям СМИ, отдых Зеленского обошелся ему в 1648 евро. Причем туда включены перелет из Киева, трансфер, семь суток проживания в пятизвездочном отеле, а также различные увеселительные программы для взрослых и детей.

При этом, как сообщает портал «Обозреватель», за дополнительную плату можно приобрести перелет бизнес-классом и билеты на съемку концерта «Квартала 95».

После приезда Зеленского в турецких СМИ, как передает пресс-служба избранного президента, распространилась информация о том, что он якобы отдыхает на 40-метровой яхте. Зеленский опроверг эти заявления.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми», — заявил лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

Сотрудники пресс-службы Зеленского сообщили, что турецкое издание Milliyet распространило ложную информацию о том, что избранный глава украинского государства собирается проводить свой отдых на дорогостоящей яхте. Кроме того, представители избранного украинского лидера потребовали опровержения от СМИ.