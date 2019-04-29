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Пугало или светоч демократии? Тирада Зеленского вызвала переполох

Зеленского разнесли за тезис «Украина — пример демократии»

Избранного президента Украины подвергли критике за скандальное заявление о том, что Украина на данный момент является примером демократии для других республик бывшего СССР. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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11:30

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос также заявил, что реформирование Укроборонпрома поможет уменьшить коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также будет ликвидировано «очень большое количество существующих фирм-прокладок».

11:18

По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, вместо него будет создан новый государственный орган, у которого будут расширенные полномочия. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна.

11:04

Между тем совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ликвидировать государственный концерн «Укроборонпром». Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

10:50

По словам депутата парламента Франции Тьерри Мариани, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной. Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент. Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.

10:37

Кроме того, стало известно, что французская партия «Национальное объединение» намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне. Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани.

10:22

Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкции против России из-за упрощения порядка выдачи российских паспортов в Донбассе должны быть секторальными и экономическими. По его словам, данный вопрос уже обсуждается. «Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции», — сказал Климкин.

09:55

Также первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

09:42

По словам Алексея Пушкова, Зеленскому необходимо отдать под суд виновных «в резне в Одессе», перед тем как говорить о миссии Украины. Он также добавил, что в настоящее время Украина является «пугалом, а не примером».

09:30

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.

09:18

Зеленский также добавил, что Украина не откажется от своей миссии «служить примером демократии». Он подчеркнул, что может передать Путину перечень украинцев, которым в ближайшее время станет «очень некомфортно» на Украине.

09:05

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами», — написал Владимир Зеленский. По его словам, на Украине кто-то может «соблазниться российским паспортом» в попытке скрыться от уголовных расследований.

08:52

В свою очередь, победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.

08:38

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства. Он уточнил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — отметил Путин.