Пугало или светоч демократии? Тирада Зеленского вызвала переполох

По словам депутата парламента Франции Тьерри Мариани, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной. Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент. Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.