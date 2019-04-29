Пугало или светоч демократии? Тирада Зеленского вызвала переполох

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Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос также заявил, что реформирование Укроборонпрома поможет уменьшить коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также будет ликвидировано «очень большое количество существующих фирм-прокладок».
По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, вместо него будет создан новый государственный орган, у которого будут расширенные полномочия. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна.
Между тем совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ликвидировать государственный концерн «Укроборонпром». Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
По словам депутата парламента Франции Тьерри Мариани, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной. Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент. Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.
Кроме того, стало известно, что французская партия «Национальное объединение» намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне. Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани.
Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкции против России из-за упрощения порядка выдачи российских паспортов в Донбассе должны быть секторальными и экономическими. По его словам, данный вопрос уже обсуждается. «Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции», — сказал Климкин.
Также первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
По словам Алексея Пушкова, Зеленскому необходимо отдать под суд виновных «в резне в Одессе», перед тем как говорить о миссии Украины. Он также добавил, что в настоящее время Украина является «пугалом, а не примером».
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Зеленский также добавил, что Украина не откажется от своей миссии «служить примером демократии». Он подчеркнул, что может передать Путину перечень украинцев, которым в ближайшее время станет «очень некомфортно» на Украине.
«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами», — написал Владимир Зеленский. По его словам, на Украине кто-то может «соблазниться российским паспортом» в попытке скрыться от уголовных расследований.
В свою очередь, победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства. Он уточнил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — отметил Путин.