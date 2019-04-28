«Украина не откажет»: как Зеленский поможет россиянам

Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в фейсбуке ответил на подписанный 24 апреля президентом России Владимиром Путиным указ об упрощении получения жителями Донбасса российских паспортов.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», — написал Зеленский, любезно предложив предоставить список тех, кто «цинично грабил» страну.

Он отметил, что граждане Украины «прекрасно знают», что «на самом деле предоставляет российский паспорт», так как у украинцев есть «свобода слова, и свободные СМИ, и интернет».

В России, уверен новоизбранный президент украинского государства, нет «естественных прав и свобод человека», в то время как «Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь». «Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран», — отметил Зеленский в своем ответе президенту России.

Кроме того, он заявил о том, что Украина готова предоставить свое гражданство жителям всех стран. «Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — выразил свое мнение победитель второго тура выборов на пост главы Украины, который прошел 21 апреля.

Однако на этом его сообщение не закончилось. Далее он подчеркнул, что «готов к переговорам». «Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, он заявил, что «не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления». «Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса», — считает новоизбранный украинский лидер.

В завершение свое речи, он выразил надежду, что «в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять».

В ответ на этот пост российский сенатор Алексей Пушков сказал, что избранный президент Украины «не с того начал».

«Идеологическое президентство, построенное на демагогии о «свободах» и атаках на Россию, обречено. Ему бы задуматься, почему 1.2 млн украинцев уже удрали в Польшу из «свободной» Украины, 3 млн работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами», — написал на своей странице в твиттере Пушков.

Кроме того, парламентарий считает, что Зеленский не должен говорить за жителей Украины, если он выступает за свободу. Украинцы, по словам сенатора, «без него решат». «Многие жители ДНР/ЛНР [самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики] уже решили. Пусть лучше задумается о том, как выправить свою страну, иначе от желающих получить российский паспорт отбоя не будет», — посоветовал политик Владимиру Зеленскому.

Отбоя от желающих уже нет. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что лично видел толпы людей, подающих документы на получение российского гражданства по упрощенной системе.

«Я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — об этом он сообщил журналистам 26 апреля.

Кроме того, он заявил, что руководство ЛНР делает все возможное, для того, чтобы процесс подачи документов и получения гражданства РФ проходил просто и удобно. «Основную нагрузку на себя, безусловно, возьмет министерство внутренних дел», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что принимать документы, проверять правильность их заполнения и отправлять бумаги на территорию России будут сотрудники МВД.

Между тем, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует отмены российского указа об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса. По ее словам, глава российского государства Владимир Путин «должен отменить свои же указы», так как происходит «незаконная паспортизация украинцев». Свою точку зрения представитель «Блока Петра Порошенко» написала на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, она заявила, что украинская сторона уже «выполнила свою часть политического блока минских соглашений», в то время, как Россия этого не сделала. Среди условий, выдвинутых Киевом, были отмена указа о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Геращенко отметила, что Украина «не признает существующие органы власти республик» и на прямые переговоры с Донецком и Луганском идти не собирается.