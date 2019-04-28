Новые правила: в Британии будут ловить шпионов с деньгами

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах. Об этом сообщает НСН со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Цель инициативы – сдержать потоки российских и китайских денег, поступающих в Британию «через членов парламента, лоббистов и лондонский Сити».

В частности, британское правительство собирается поменять правила палаты лордов – теперь парламентарии должны будут «в полном объеме <...> заявлять о своих деловых интересах в РФ и КНР».

Кроме того, кабмин планирует принять законопроект о шпионаже, призванный разоблачить деятельность разведок иностранных государств в банках и прочих бизнес-структурах Соединенного Королевства. В частности, законопроект предусматривает упрощение выдворения разведчиков, даже если они работают в Туманном Альбионе на законных основаниях.

«Сейчас в Британии работает больше иностранных шпионов, чем во времена «холодной войны», – говорится в статье.

Замминистра внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес прокомментировал инициативу кабмина. По его словам, реализация предусмотренных пакетом мер «обеспечит прозрачность британской политической системы, чтобы уберечь демократию от гибридных атак врагов Британии».

Он добавил, что ранее в рамках расследования было выяснено, что сразу семь представителей палаты лордов были связаны с Россией деловыми узами, а некоторые из этих пэров публично поддерживали интересы Москвы.

В декабре 2018 года посольство России в Великобритании заявило об обострении «шпиономании» в британском обществе, передает ФАН.

По словам представителя посольства РФ в Британии, Лондон пытается максимально оградить британскую общественность от контактов с российскими дипломатами. Источник отметил, что новый виток антироссийских настроений усложняет нормальную работу дипмиссии РФ.

Комментируя сообщения о том, что британские спецслужбы якобы фиксируют активизацию работы российских разведчиков, в том числе под дипломатическим прикрытием, представитель посольства заявил, что Лондон предпринимает все усилия по созданию вокруг диппредставительства России в Британии «токсичной атмосферы».

Ранее в британской The Daily Mirror была опубликована статья, авторы которой, ссылаясь на источники в спецслужбах и полиции Великобритании, заявили о «мобилизации российских дипломатов» для выполнения разведывательной работы. В связи с этим разведчикам Соединенного Королевства якобы предписано постоянно следить за машинами сотрудников посольства и фиксировать их маршруты для выявления шпионской деятельности России на территории королевства.

«Подобные публикации выгодны спецслужбам, поскольку оправдывают продолжение ими работы по российскому направлению после того, как они сами заявили, что выслали всех «российских шпионов», — заявил российский дипломат.

В марте 2019 года британская газета Mail on Sunday обвинила посла России в Лондоне Александра Яковенко в работе на советский КГБ в 1980-х годах. Заявления о его возможном «шпионаже» делают в тексте не официальные лица, а эксперты, которые также предполагают, что он был шпионом, не приводя конструктивных доказательств.

«Слишком долгое время Лондон был игровой площадкой для российских шпионов. Британское правительство должно немедленно сообщить, что ему известно о прошлом Яковенко», — заявил некто Эндрю Фоксхолл, член исследовательского центра Общества Генри Джексона.

Российский посол в Великобритании потребовал от газеты Mail on Sunday извиниться за клеветническую статью.

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. <...> Информация о его высылке является грубой ложью. Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений»,

— говорится в письме.

Российская дипмиссия подчеркивает, что Александр Яковенко служил в советском постпредстве при ООН с 1981 по 1986 годы. Отъезд его из Америки вовсе не был высылкой, а связан был с завершением срока командировки.

Вскоре после этого в российском посольстве заявили, что представители газеты не сочли нужным извиняться перед Яковенко, посчитав достаточным опубликованное опровержение.