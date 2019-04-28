«Пока одни лозунги»: в Донбассе ждут действий Зеленского

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) заявили, что со стороны Украины нет действий по урегулированию конфликта на Донбассе, передают «Вести».

«Со стороны Киева мы видим лишь заявления и лозунги», — сказала омбудсмен самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева.

Правозащитник добавила, что власти ЛНР в рамках Минских соглашений неоднократно отправляли Киеву списки военнопленных. Кроме того, самопровозглашенная республика не раз подтверждала готовность к диалогу. Однако активных действий, по словам Кобцевой, с украинской стороны не последовало. Омбудсмен надеется, что переговорный процесс по обмену пленными между сторонами военного конфликта активизируется.

Между тем в совете министров ДНР напомнили, что в настоящее время победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский еще не обладает полномочиями, чтобы начать выполнять свои обязанности главы государства и проводить какие-либо переговоры. Там посоветовали сначала дождаться инаугурации Зеленского.

Ранее, в субботу, 27 апреля, победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с Россией. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Так, среди вопросов, которые он готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным значится взаимный обмен гражданами по принципу «всех на всех».

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — говорится в сообщении Зеленского.

Новоизбранный президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам с российским лидером, но при этом предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует». Он назвал это «не лучшим путем к прекращению огня и разблокированию минского процесса».

Он так же отметил, что украинская сторона понимает, что «настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», написал Зеленский.

Это пост, размещенный победителем выборов на Украине в социальной сети был ответом на высказывание российского президента Владимира Путина о возможных переговорах с Украиной. Так, 27 апреля Владимир Путин назвал в разговоре с журналистами основные темы переговоров с украинскими представителями.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — назвал одну из тем Путин. Он отметил, что «только один способ — исполнение минских соглашений» — поможет урегулированию конфликта на востоке Украины.

При этом глава российского государства обратил внимание на то, что некоторые пункты избирательной кампании Зеленского не соответствуют Минским договоренностям 2015 года. Так, он отметил заявление Владимира Зеленского о том, что он не собирается предоставлять амнистию для участников военного конфликта на Донбассе и не согласен с предоставлением особого статуса соответствующим территориям.

«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за Зеленского проголосовало большое количество украинцев, которые ждут перемен в стране.

«Всем надоел этот конфликт [в Донбассе], все устали от него. И все ждут от нового политического руководства, в том числе, от будущего президента, решения этих задач. Но, если уже с порога, изначально будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять минские соглашения — а как он собирается решать тогда эту проблему?» – задался вопросом президент России. Он отметил, что ему хотелось бы понять позицию Зеленского.

«Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», — так ответил президент России на вопрос журналистов о том, как скоро он готов «предстать перед Зеленским».