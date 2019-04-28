«Опытный лидер»: в Кремле оценили способности Кима

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя на переговорах с президентом России Владимиром Путиным как профессиональный и подготовленный глава государства. Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Он [Ким] осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН

и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества», – подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, что де-юре Ким Чен Ын не глава КНДР, однако он возглавляет Северную Корею де-факто, будучи председателем Госсовета республики.

«Он владеет деталями и очень живо реагирует. Осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию. Он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», — отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 25 апреля во Владивостоке прошел первый саммит российского и северокорейского лидеров. Путин и Ким встретились в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, и проговорили с глазу на глаз более 2-ух часов, выйдя за рамки регламента. Беседа тет-а-тет была «обстоятельной» и затронула несколько важных тем. Об этом Путин заявил по итогам встречи.

«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — заявил российский лидер. По словам Путина, он обсудил с Ким Чен Ыном обстановку на Корейском полуострове и денуклеаризацию.

«Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение», — отметил президент РФ.

Путин добавил впоследствии, что Ким — «достаточно интересный собеседник». Они обсудили «разные стороны» двусторонних отношений, а также вопросов, «связанных с санкционными делами», отношениями с Вашингтоном и денуклеаризацией Корейского полуострова.

За два дня до этого личный бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока. Состав пересек границу и предварительно остановился на станции Хасан, где был встречен по русской традиции — с хлебом-солью.

«Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Сначала ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай», — сказала одна из школьниц, встречавших на перроне Ким Чен Ына.

Другая девушка уточнила, что у Ким Чен Ына не сразу получилось отломить кусочек хлеба, однако опровергла появившиеся ранее сообщения СМИ, согласно которым гость из КНДР не стал пробовать русский каравай. «Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — сказала она.

Встреча президента России с председателем КНДР может стать «щелчком по носу» президенту США Дональду Трампу, поскольку обе стороны могут использовать встречу для своих целей, пишет американский журнал Foreign Policy.

«Для Кима это возможность расколоть единство международного сообщества по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Путин может укрепить позиции России на направлении, важном для США, — как это было раньше с Сирией и Афганистаном», — говорится в статье.

Первая встреча с Путиным позволит Ким Чен Ыну заручиться поддержкой постоянного члена Совбеза ООН, который ранее ввел санкции против Пхеньяна за разработку ядерного оружия. Кроме того, встреча с Кимом даст возможность Путину «усилить свое влияние и получить информацию о «ядерных переговорах» США и Северной Кореи».

Постоянное членство России в СБ ООН позволяет ей наложить вето на любое предложение США о введении новых санкций против Пхеньяна и дает ей возможность лоббировать интересы Ким Чен Ына, отмечает The Wall Street Journal. В свою очередь, КНДР с помощью саммита с Россией может «подстраховаться» от возможного ухудшения северокорейско-китайских отношений.

Реакция Вашингтона на переговоры Москвы и Пхеньяна себя ждать не заставила. Президент США Дональд Трамп заявил, передает ФАН, что ценит заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в Индианаполис.

Путин же заявил, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по нормализации отношений с Южной Кореей и Соединенными Штатами. По итогам переговоров он отметил, что для денуклеаризации Корейского полуострова Пхеньян должен получить гарантии своей безопасности от других стран мира.

Ким Чен Ыну, в свою очередь, «очень понравилось» выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России во Владивостоке, он позвал музыкантов в корейское турне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на худрука ансамбля генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева.

Он отметил, что российский и северокорейский лидеры говорили «самые яркие и восторженные слова благодарности» после концерта ансамбля Росгвардии. Северокорейский лидер также пригласил музыкантов посетить Северную Корею, добавил генерал-майор.

Кроме того, Ким Чен Ын пригласил Путина приезжать в Северную Корею «в любое удобное для него время», и тот с готовностью согласился, сообщает НСН.