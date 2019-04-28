Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о возможности введения упрощенной процедуры получения гражданства РФ не только жителями охваченных войной районов Донбасса, но и для всех украинцев.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — написал политик в фейсбуке.

Он также намекнул, что часть украинцев захотят получить российское гражданство в рамках кампании по побегу с Украины после начала антикоррупционной борьбы. По словам Зеленского, это будут те украинцы, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти.

«Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований.

Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане», — пояснил Зеленский.

При этом он считает, что уровень гражданских и политических свободы на Украине выше, чем в России.

«Но отличие Украине, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ», — спрогнозировал новый украинский лидер.

Более того – он заявил, что Киев сам будет предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам и гражданам других стран.

«Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — добавил Зеленский.

Накануне Путин заявил, что в Москве думают о том, чтобы предоставлять гражданство РФ по упрощенной системе всем украинцам, а не только гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пекине.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке», — сказал политик журналистам. Помимо этого,

глава государства назвал «страшилками» высказывания о том, что предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР ударит по бюджету России.

«Я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения «страшилок» для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти «страшилки» вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе», — уверен российский лидер.

По его словам, это подписание указа не было спонтанным и «не принималось с кондачка».

«Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», — отметил Путин.

Он добавил, что расходы, связанные с предоставление гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Однако эти цифры не за год, а за несколько предстоящих лет.

«Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», — убежден президент России.

Ранее страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили принятие решения президентом России о гражданстве для жителей Донбасса, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины», передает НСН. В Госдепартаменте США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей, передает ФАН.