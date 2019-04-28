«Это министерство колоний США»: зачем Мадуро вышел из ОАГ

Выход страны из Организации американских государств (ОАГ) является важным шагом для Каракаса к тому, чтобы не быть сателлитом Вашингтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы освобождены от министерства колоний Соединенных Штатов, интервенционистской и не заслуживающей уважения организации, попирающей демократические принципы и международное право. Наша боливарианская и независимая родина говорит: прощай, ОАГ!», — написал политик в твиттере.

Он также пообещал, что его страна впредь не подпадет под влияние какого-либо другого государства и опубликовал фото митинга в свою поддержку, передает ФАН.

«Прекрасное проявление радости мужчин и женщин нашей Родины. Мы демонстрируем с высокой моралью и достоинством, что Венесуэла не является и не будет колонией какой-либо империи.

Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся», — указал Мадуро.

При этом лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны в январе нынешнего года, заявил о своем преследовании со стороны силовиков. Это произошло в ходе его выступления в Каракасе.

«Диктатура побеждена. Все, что она может делать сейчас — преследовать», — подчеркнул Гуайдо.

По его словам, 11 его приближенных находятся под наблюдением Боливарианской службы национальной разведки, передает НСН.

«Понятно, что режим испытывает панику по поводу того, что мы делаем», — сказал оппозиционер, поддерживаемый американскими властями.

В свою очередь, в МИД России обвинили Вашингтон в шантаже Венесуэлы санкциями и потребовали вернуться в международно-правовое поле. Об этом говорится на сайте ведомства. Как отмечается, эта реакция стала ответом на действия США, которые ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. В сообщении отмечено, что

Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать международным контактам Каракаса.

«По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе», — подчеркнули в министерстве.

Впервые санкции США против Венесуэлы были введены в марте 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись. Соединенные Штаты в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний.

Представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Москва призывает всех «здравомыслящих политиков» Венесуэлы не поддаваться на провокации. Это заявление сделано накануне майских акций протестов в Венесуэле.

«Радикальная оппозиция готовит новые масштабные акции, чтобы спровоцировать столкновения митингующих из разных лагерей... Мы призываем всех здравомыслящих политиков Венесуэлы...не поддаваться на провокации», — заявила дипломат.

Она добавила, что США будут рады любому варианту дестабилизации обстановки в стране, если в конечном счете это приведет к смене нынешнего правительства Венесуэлы.

Начальник же Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков также заявил, что США намерены сменить власть в Венесуэле. По его словам, США хотят «организовать вторжение руками» своих союзников, в первую очередь Колумбии. Костюков добавил, что от действий США страдают мирные граждане Венесуэлы.

В настоящее время вопрос возможного военного вмешательства США в дела Венесуэлы до сих пор остается открытым.

К тому же и сами Соединенные Штаты не исключают такого варианта развития событий. Об этом в феврале говорил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что Вашингтон уже принимает действия для оказания «помощи» Венесуэле и намерен продолжать делать это. При этом избранного главу Венесуэлы Николаса Мадуро он назвал «худшим из самых ужасных тиранов», предположив, что венесуэльский народ это видит.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также сообщал о подготовке американской стороной военного вторжения в Венесуэлу с целью свержения Николаса Мадуро. Он отметил, что США перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ.

Стоит отметить, что США призвали все государства не пропускать российские самолеты в Венесуэлу, написала в своем твиттере официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. Ранее о том, что Мальта отказалась пропустить два российских самолета, летящих в Венесуэлу, сообщила Мария Захарова.

В марте в Каракасе приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

По данным газеты El Comercio, 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле. Делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.