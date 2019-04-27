«Он взял большой груз»: как Коломойский поможет Зеленскому

Экс-губернатор Днепропетровской области, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью телеканалу НТВ, что готов консультировать во время правления на посту главы Украины Владимира Зеленского, победившего во втором туре украинских выборов.

«Максимум [я готов] консультировать в чем-то его», — так ответил бизнесмен на вопрос о том, в каком статусе он готов работать с командой Зеленского.

При этом Коломойский считает, что Зеленский взял на себя большой груз, но это, прежде всего, его ответственность. «Я очень хотел, чтобы Зеленский выиграл выборы. Надеемся, что он справится. Готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление», — отметил олигарх.

Кроме того, он признался, что в предвыборной компании избранного президента почти не участвовал. «За шесть месяцев один или два раза давал ему советы», — сообщил он.

Отметим, ранее Игорь Коломойский, находящийся временно в израильском городе Герцлия, заявлял, что в случае признания Владимира Зеленского победителем президентской гонки, «обязательно» вернется на Украину.

«Но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — сказал Коломойский 22 апреля. По информации СМИ, в последний раз он был в стране в 2017 году.

На следующий день после его заявления Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) объявила официальные результаты голосования за кандидатов на пост главы украинского государства. По их подсчетам Владимир Зеленский победил с троекратным отрывом своего оппонента Петра Порошенко. Лидера первого тура голосования в своих бюллетенях отметили 73,22% избирателей. Петра Порошенко — всего 24,45%. При этом 2,3% протоколов ЦИК признала недействительными.

Кроме того, Зеленский установил рекорд по количеству отданных голосов жителями Украины. Предыдущий рекорд установил в 1999 году Леонид Кучма, которого украинцы тогда избрали на второй срок.

По данным комиссии, явка на выборы президента Украины в этом году составила 62,09%, передает УНИАН. Так, больше всего голосовали в Киеве, во Львовской и Днепропетровской областях — там число избирателей, прибывших на выборы перевалило за 65%. Самая низкая явка зафиксирована в Закарпатской области. Там в голосовании участвовали 46,38% избирателей.

Ранее стало известно, что национализация «Приватбанка», совладельцем которого являлся Игорь Коломойский, была проведена не в соответствии с законом. Такое решение вынес 18 апреля окружной административный суд Киева.

Однако в самом Нацбанке Украины намерены «в обязательном порядке» оспорить постановление суда. Представители регулятора считают, что национализация финансовой организации прошла в соответствии с законом при поддержке правительства и Совета национальной безопасности и обороны из-за неплатежеспособности банка.

После оглашения решения суда, Коломойский в интервью украинской газете «Экономическая правда» назвал Порошенко своей марионеткой.

«Он [Порошенко] просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят, чтоб искупить свою вину», — сказал владелец телеканала «1+1».

Таким образом олигарх Игорь Коломойский ответил на заявление, которое Петр Порошенко сделал ранее, назвав Владимира Зеленского «марионеткой Коломойского».

«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — заявил Петр Порошенко после оглашения результатов первого тура выборов.

Свое мнение официально действующий президент Украины обосновывал тем, что бизнесмену, находящемуся сейчас в Израиле, принадлежит телеканал «1+1», который регулярно показывает юмористические шоу возглавляемой Зеленским студии «Квартал 95».

Сам же Коломойский отвечал на подобного рода заявления, что с Владимиром Зеленским у него нет никаких отношений, помимо деловых.

Об этом говорил и сам избранный президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов. Которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Я иду на один срок. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. По поводу господина Коломойского я скажу: все люди, которые нарушают законы, если среди них будет Коломойский, все сядут за решетку», — так он ответил на обвинения Порошенко в том, что является марионеткой олигарха.

При этом лидер президентской гонки отметил, что у него действительно есть контакт с телеканалом Коломойского «1+1», но на этом их взаимоотношения заканчиваются.