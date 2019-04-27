Америка надорвалась: почему у США ничего не получается

Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.

По его словам, с приходом в администрацию президента США Дональда Трампа советника по небезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео власти страны заняли позицию, предполагающую, что США настолько могущественны, что могут решать многие вопросы единолично, а другие государства должны быть запуганы демонстрацией их мощи.

При этом страна ведет не только торговую войну с Китаем, но и со многими другими своими экономическими партнерами. При решении дипломатических вопросов с Ираном и КНДР Соединенные Штаты выдвигают невыполнимые требования, и когда они не реализуются, накладывают санкции.

Автор заметки указывает, что нынешнее положение США позволяет им придерживаться такого подхода, но при этом за время нахождения Трампа у власти у страны не было серьезных успехов во внешней политике. Кроме того, такие государства, как Китай и Россия уже начали сотрудничать между собой для противостояния США.

Уолт подчеркивает, что в настоящее время США могущественны и находятся в привилегированном положении перед другими странами, однако у всякого доминирования есть предел. В конце статьи автор задается вопросом –

возможен ли в ближайшем будущем провал политики США?

Тезисы Уолта, в целом выражающие настроения американского истеблишмента, нашли подтверждение несколькими часами ранее – когда президент России Владимир Путин, выступая на круглом столе форума «Один пояс — один путь» в Пекине, заявил о возможности состыковать Северный морской путь с китайским «Морским шелковым путем».

«Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский «Морской шелковый путь», тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой», — приводит ТАСС слова российского лидера.

По его мнению, такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров, передает ФАН.

Двумя неделями ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США остаются «ведущей экономической державой», однако усомнился в их умении «честно конкурировать» в бизнес-сфере. При этом, считает дипломат, «относительная роль США сокращается» из-за «бурного» роста других экономик, в частности Индии и Китая.

«И в экономике США, как мы наблюдаем в последние пару-тройку лет, уже честно конкурировать не в состоянии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также указывал, что Москва не намерена занимать чью-либо сторону в торговой войне между США и Китаем. Он уточнял, что важнейшими в данном случае являются экономические интересы России.

«У нас есть партнеры и на европейском пространстве. Такой партнер, как Иран, тоже является объектом очень жестких американских санкций. Однако все эти проблемы мы хотим рассматривать не через участие на чьей-либо стороне в торговой войне, а через задействование легитимных юридических процедур Всемирной торговой организации, что мы уже и делаем», — подчеркивал министр.

В марте нынешнего года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал, что

Соединенные Штаты будут доминировать в мировой экономике еще около 40 лет.

При этом, по словам Кудрина, рано или поздно американская экономика ослабнет, но до этого американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — сказал глава ведомства.

Дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд. Это удар по планам президента Дональда Трампа, обещавшего сократить торговый дефицит, передает НСН.

Этот результат стал отрезвляющим напоминанием о том, что законы экономики все еще применимы и к американскому лидеру, который пообещал увеличить экономический рост, одновременно сократив хронический торговый дефицит США, пишет The Washington Post.

Именно эти двойные обещания оказались несовместимыми, как и предсказывали экономисты. Новая статистика торгового дефицита стала отражением экономической политики Трампа, считает The New York Times.

При этом сам Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ни одна экономика мира не может соперничать с американской. По мнению главы государства, рядом с американской экономикой никто «даже рядом не стоял». В частности, глава Белого дома заявил о сокращении экономики Китая на 38%. У других стран, в том числе и России, дела обстоят не лучше, считает американский лидер.