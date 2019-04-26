Побег не удастся: суд Киева запретит Порошенко выезд

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела», — говорится в сообщении.

Пресса писала, что в течение последних трех лет Порошенко и члены его семьи несколько раз неофициально совершали поездки за границу, используя при этом подставные имена. Их список был опубликован на сайте украинского онлайн-издания «Страна.ua». С помощью фиктивных документов, которые делает Служба безопасности Украины, президент и его близкие могут свободно путешествовать без привлечения повышенного внимания, передает НСН.

Также портал приводит список перелетов первого лица Украины по личным вопросам. Из него следует, что за минувшие два года он по три раза отдыхал на Мальдивах и в Испании, вдобавок побывал в Норвегии и Франции. Например, в отеле на Мальдивах Порошенко якобы фигурировал как Mr Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи использовал «документ прикрытия» на имя Виталия Кокорина.

В середине нынешнего месяца Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против украинских властей. Среди фигурантов — глава минобороны Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий. Кроме действующих политиков Полторака и Турчинова, по делу проходят еще несколько бывших государственных деятелей Украины, включая экс-главу СБУ Валентинк Наливайченко и экс-премьера Арсения Яценюка, передает ФАН.

Известно также, что против Парубия могут возбудить еще одно уголовное дело.

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны начать расследование против спикера украинской Рады из-за превышения служебных полномочий.

Двумя днями ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании «Укроборонпром» — об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

«Толик Матиос покинул страну. И возникает вопрос: кто из оставшихся в военной прокуратуре будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры?» — пояснил автор поста.

В марте нынешнего года бывший украинский министр экономики Владимир Лановой заявил, что Порошенко намерен совершить побег из своей страны. По его словам, глава государства «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также напомнил о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».

«Это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — указал экс-политик.

Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов также указывал на реальную возможность со стороны Порошенко оставить Украину при удобном случае.

«Вот для нее все сделать готовы. Но она не хочет жить по правилам, учиться и трудиться. Ей подавай легкое и доступное богатство. Вот так выглядит желание Порошенко переметнуться в Европу. Он готов отдать свою страну на пользование европейским структурам. Для него где хорошо — там и Родина», — указывал парламентарий.

В марте 2017 года Олейник сообщил на своей странице в фейсбуке, что

Порошенко перевез в Испанию свои деньги и отправил туда принадлежащие ему художественные ценности.

«Получил информацию от таможенников и службы СБУ , что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями», — заявил экс-нардеп от Партии регионов.

По его словам, статус груза в документах был указан как дипломатический.

«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2016 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — добавил экс-политик.