«Вводит в заблуждение»: Трамп разорвал договор об оружии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отзывает подпись под международным договором о торговле оружием.

«Сегодня я официально заявляю, что США аннулируют свою подпись на этом вводящем в заблуждение договоре», — заявил президент США.

Трамп дал понять, что отзыв американской подписи под договором — дань его уважения сторонникам второй поправки к конституции США, которая дает право на ношение и владение оружием.

Противники Трамп уже заявили, что выход из договора наносит вред международному престижу Америки и станет ударом по мировой дипломатии.

Договор, о котором идет речь, подписан в 2013 году под эгидой ООН. Его цель — предотвратить нелегальную торговлю на оружейном рынке, который достигает более $70 млрд. Подписание договора американской стороной пришлось на период правления в США президента-демократа Барака Обамы.

Как отмечает The Washington Post, договор ратифицировали более 100 государств, среди них — многие европейские союзники США в Европе.

Однако он так и не был ратифицирован тогдашним республиканским большинством в обеих палатах конгресса.

Глава США фактически сделал выступление на съезде Национальной стрелковой ассоциации предвыборным, призвав участников съезда голосовать за республиканцев, которые защищают права владельцев оружия.

Вместе с Трампом перед участниками съезда выступил вице-президент США Майк Пенс. Для Пенса Индиана, где проходит съезд, — родное место, здесь он был губернатором до того, как начал работу в Белом доме.

Трамп-покровитель оружейников

Под аплодисменты участников съезда Пенс заявил, что, пока он и Дональд Трамп в Белом доме, «никто не отберет ваше оружие».

Это заявление прозвучало как четкий предвыборный сигнал со стороны действующего президента США. Несмотря на то что правление Трампа было отмечено массовой стрельбой из автоматического оружия, президент США ранее дал понять, что не пойдет на ограничение прав владельцев оружия.

Стоит отметить, что

сенатор-демократ и возможный соперник Трампа на грядущих президентских выборах Берни Сандерс выступает за реформирование системы продажи оружия и запрет на продажу скорострельных винтовок.

Трамп считается покровителем Национальной стрелковой ассоциации. Официальный представитель организации Дженнифер Бэкер в интервью The New York Times назвала Трампа «самым преданным сторонником Второй поправки из тех, кто находился в Белом доме в новейшей истории».

В мае 2018 года он стал вторым после Рональда Рейгана президентом США, который выступил на съезде NRA, пообещав защищать конституционную поправку об оружии. В целом, члены ассоциации в значительной степени поддерживают Трампа.

«Они поддержали его на ранней стадии кампании в 2016 году, и с тех пор эта поддержка остается достаточно сильной. К тому же активные члены ассоциации — это люди консервативных взглядов, а Трамп всегда поддерживал право на оружие и другую консервативную повестку, чтобы пользоваться их доверием»,

— рассказывал «Газете.Ru» американский профессор-социолог Скотт Мелзер, автор вышедшей в 2009 году книги «Поборники оружия», посвященной Национальной стрелковой ассоциации.

NRA — старейшая стрелковая ассоциация в США. Она была основана в ноябре 1871 года и вначале ставила своей целью обучать своих членов бережному обращению с оружием, а также точной стрельбе. В настоящее время в ней состоят 5 млн человек.

Добро на ее создание дал президент Авраам Линкольн, к которому энтузиасты из числа владельцев стрелкового оружия обратились с открытым письмом, рассказав, что подобная организация уже существует в Великобритании.

Идея создания организации, которая бы объединяла владельцев оружия и которая — если понадобится — могла бы встать и на защиту государства, понравилась президенту США.

Расцвет NRA как «руководящей и направляющей» силы стрелкового сообщества пришелся на 1970-е годы, когда о праве на оружие все чаще стали говорить на собраниях республиканцев, а конгрессмены начали устанавливать дружеские и деловые связи с владельцами оружия.

Почувствовав этот тренд, NRA создала лоббистскую структуру для защиты своих интересов.

Появление этой структуры, которую сегодня называют одной из самых мощных в США, произошло благодаря случайным обстоятельствам. В 1971 году федеральные агенты, представляющие Бюро по контролю за алкоголем, табаком и оружием, убили в перестрелке одного из членов стрелковой ассоциации, который незаконно хранил большую партию незарегистрированного оружия.

Возмущенные этим члены NRA наняли влиятельных адвокатов для отстаивания своих интересов в Вашингтоне, что положило начало политическому лоббизму. Сегодня это весомая строка бюджета «стрелков»: из $250 млн ежегодных трат на нужды лоббизма уходит $3 млн.

Однако, как отмечает в материале, предваряющем выступление Трампа, The New York Times, «золотые дни» Национальной стрелковой ассоциации позади. Организации приходиться тратить значительные средства на судебные иски со стороны противников оружия. В палате представителей демократы добились изменений в закон о насилии против женщин. Они гласят, что те, кто был осужден за издевательства и насильственные действия против супругов или партнеров, лишаются права покупки оружия.

По иронии судьбы в день выступления президента США перед «стрелками» американский суд рассматривал дело россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в том, что она вела незарегистрованную лоббистскую деятельность в США. Бутина на протяжении нескольких лет состояла в рядах NRA, знакомясь с ее руководителями из числа видных деятелей республиканской партии.

Сама Бутина объясняла интерес к стрелкам тем, что сама создала небольшую организацию «Право на оружие» и сотрудничала с американскими «стрелками».

В январе издание The Daily Beast опубликовало статью, что Кремль якобы одобрил внедрение Бутиной в американскую Национальную стрелковую ассоциацию. Издание ссылается на доклад американской разведки.

Бутина пошла на сделку с правосудием, признав свою вину, и благодаря этому проведет в заключении лишь 18 месяцев — она освободится в 2020 году. Однако на собраниях Национальной стрелковой ассоциации ей больше не побывать. Суд принял решение о депортации россиянки после отбытия срока.