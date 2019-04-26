По стопам Мубарака: египтяне добавили ас-Сиси власти

Общенациональный референдум в Египте утвердил поправки в конституцию страны. Явка на плебисците составила 44% жителей страны, среди которых почти 89% одобрили изменения в конституцию Египта.

Поправки включают в себя целый пакет конституционных изменений и фактически предоставляют президенту практически неограниченную власть над судебными органами — он будет иметь право назначать судей высших судов, в том числе в Верховный и Конституционный.

Ранее за реформу проголосовало большинство депутатов египетского парламента, представляющее проправительственный блок «Поддержка Египта».

Главные изменения касаются президентского срока:

благодаря поправкам президент Абдель Фаттах ас-Сиси сможет находиться у власти до 2030 года.

Поправки увеличивают срок полномочий президента с 4 до 6 лет, а нынешний президентский срок ас-Сиси продлевается на два года. Таким образом, президент Египта закончит свой второй президентский срок не в 2022 году, а в 2024-м.

Кроме того, поправки обнуляют количество сроков полномочий ас-Сиси, что дает ему возможность баллотироваться еще на один срок, то есть ас-Сиси может пробыть на своем посту до 2030 года.

Появится и новая должность — вице-президент. Изменится и структура парламента, в котором теперь будет верхняя палата — сенат (180 членов).

Изменениям подверглась и статья конституции страны о роли вооруженных сил Египта. Она была дополнена положением, что цель армии — защита «конституции и демократии». Оппоненты президента Египта опасаются, что статья будет использована для усиления роли армии как репрессивного института. Опасения эти небезосновательны: при ас-Сиси власть военных и так существенно возросла.

Стоит отметить, что в парламенте против поправок проголосовало всего лишь 22 депутата — все от оппозиции. Один из них, Хайтхам аль-Харири рассказал телеканалу Euronews, что голосовал против, так как желает, чтобы дети сегодняшних египтян «жили в демократической стране».

Президент без альтернативы

Нынешний президент Египта Фаттах ас-Сиси пришел к власти в Египте после свержения президента Мохаммеда Мурси, представителя исламистской партии «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России) (запрещена в России).

Впервые 64-летний политик был избран президентом в 2014 году. Общество видело в генерале символ стабильности после правления «братьев-мусульман», которое запомнилось исламизацией общества.

В 2018 году он вновь был переизбран президентом страны при поддержке 96,91% избирателей. При этом единственным конкурентом действующего президента был малоизвестный политик, лидер партии «Аль-Гэд» («Завтра») Муса Мустафа Муса. По предварительным результатам, он набрал около 3,09% голосов.

Оппозиция упрекает египетского лидера в сворачивании демократических свобод в стране. Нынешнего президента сравнивают с его предшественником — Хосни Мубараком, свергнутого на волне уличных протестов в 2011 году после 30-летнего пребывания у власти.

Эксперты отмечают, что, принимая поправки, в Египте оглядываются на ситуацию в регионе. По мнению аналитика Российского совета по международным делам Юрия Бармина, тот факт, что укрепление президентской власти в Египте происходит на фоне событий в Алжире и Судане: «Они умело сыграют на страхах: мол, смотрите, как все плохо сейчас в Алжире и Судане, хотите также?» — говорит эксперт.

В Судане военными недавно был свергнут президент этой страны Омар аль-Башир, который находился у власти более 30 лет. Ранее в связи с массовыми протестами был вынужден уйти со своего поста и президент Алжира — 82-летний Азиз Бутефлика. Он попытался избраться на пятый президентский срок, хотя был к тому времени серьезно болен и пребывал на больничной койке. В подобном положении находился в свое время и президент Египта Хосни Мубарак, которому в момент отстранения от власти было больше 80 лет.

Президент еще молод и полон сил

Правда, ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик считает, что проводить параллели между Мубараком и нынешним президентом страны, не очень корректно. В отличие от Мубарака, ас-Сиси гораздо моложе — ему 64 года, и он находится в хорошей физической форме. По мнению эксперта, увеличение мандата действующего президента связано с преобразованиями, которые президент хочет осуществить в следующее десятилетия.

«Конечно, может произойти много событий, которые могут прервать этот процесс, но есть желание главных арабских держав, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ, сохранить ас-Сиси у власти.

Можно утверждать, что это тот же путь, что и у Мубарака, но обстоятельства другие, так как на карту поставлена стабильность страны», — говорит эксперт «Газете.Ru».

При этом, по сравнению с положением в Судане и Алжире, где одной из главных причин недовольства стала экономика, в Египте дела обстоят гораздо лучше. На недавней встрече с руководством страны директор Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила прогресс экономических реформ в стране, которые осуществляются благодаря кредитной программе фонда.

По словам Лагард, экономика продолжает расти, безработица находится на самом низком уровне с 2011 года, поддерживается достаточно высокий уровень золотовалютных резервов.

Вместе с тем стоит отметить, что, несмотря на недовольство желанием президента Египта продлить пребывание у власти, реакция крупных держав на его действия вряд ли будет слишком жесткой.

Как отмечает Reuters, еще во время подготовки поправок руководство ЕС и США не сделали заявлений по этому поводу. Общая позиция этих государств: изменения внутреннее дело Египта.

Такие страны, как Россия, США и Саудовская Аравия, по разным причинам поддерживают Ас-Сиси. В нем видят надежного партнера в региональных делах, а для России Египет, прежде всего один из ведущих покупателей российской военной техники.