Тимати, Natan и Лена Борщева: власти научат молодежь рэпу

В 2019 году в программе лагеря «Таврида» значатся рэп- и камеди-смены, а два источника «Газеты.Ru», близких к организации форума, сообщили, что, скорее всего, рэп-смена пройдет при сотрудничестве с лейблом Black Star, которым руководит исполнитель Тимати.

«Таврида» — один из самых значимых молодежных проектов России, проходящий в Крыму и объединяющий творческую молодежь — актеров, режиссеров, поэтов и других.

Как и другие подобные проекты, «Таврида» находится под неформальным кураторством управления общественных проектов администрации президента. Официально мероприятие организует «Росмолодежь», подчиняющаяся правительству.

Вместе с тем собеседники «Газеты.Ru» не смогли однозначно сказать, будет ли Тимати сам принимать участие в работе форума, однако, по словам одного из них, соответствующие переговоры в настоящий момент ведутся.

К слову, во время избирательной кампании 2018 года Тимати был одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

Зато известно, что, скорее всего, куратором смены на «Тавриде» станет артист лейбла Black Star, выступающий под псевдонимом Natan, а баттл-рэп с большой долей вероятности будет представлен Львом Киселевым, известным как RE-pac.

«В этом году мы впервые в истории России собираем рэп-сообщество со всех регионов и организуем смену, посвященную хип-хоп-индустрии. Мы ждем музыкантов, вокалистов, саунд-продюсеров, поэтов, битмейкеров и хореографов, работающих в жанрах хип-хоп, джаз-фанк, стритстайл и многих других. Одним из партнеров рэп-смены выступает лейбл Black Star», — подтвердил информацию «Газете.Ru» руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

Кроме того, на смене планируется организовать школу джаза, которую будет вести заслуженный артист России Сергей Жилин.

Также не исключено, что форум посетит рэпер Кравц, уже участвовавший в «Тавриде» в прошлом году.

В этом году, по информации «Газеты.Ru», форум может вступить в сотрудничество с фестивалем Rap Kokrebel, за организацию которого взялся ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев.

Фестиваль Киселева, посвященный рэпу, должен пройти 27-28 августа. Рэп-смена «Тавриды» запланирована на 17-23 июля. Впрочем, пока на сайте Rap Koktebel нет информации, кто из исполнителей примет в нем участие.

Однако как раз в этом может помочь «Таврида». По словам одного из источников, на форуме пройдет отбор на Rap Kokrebel. Поклонники джаза, участвующие в фестивале, по всей видимости, смогут в свою очередь принять участие в отборе на Koktebel Jazz Party, организатором которого также выступает Киселев.

Второй источник, близкий к руководству форума, сообщил, что сотрудничество с проектами Киселева возможно.

Другая экспериментальная — камеди-смена — пройдет с 4 по 10 августа. По информации «Газеты.Ru», ее будет вести Елена Борщева. В начале 2000-х она входила в сборную КВН Пятигорска. С 2008 по 2012 год Борщева была участницей проекта Comedy Woman.

Отметим, что своеобразный бум интереса к рэпу произошел пару лет назад. В 2017 году «баттл» между двумя рэперами — Oxxxymiron'ом и Гнойным — привлек внимание всех ведущих СМИ. Однако изначально российские власти весьма настороженно относились к этому направлению.

Часто популярные рэп-исполнители поднимают различные социальные проблемы в своих треках. Тот же Оксимирон записал альбом «Горгород» про жизнь писателя в выдуманном населенном пункте с коррумпированными властями. В то же время исполнитель старается держаться как можно подальше от политики и не допускать политических заявлений.

Известный исполнитель Баста, авторитет которого сейчас признают и провластные политики, в 2010 году записал трек «И даже солнца не видно», в котором фигурируют такие строки: «Эй, гражданин начальник, как же печально видеть державу, погруженную в отчаянье. // И тут беспонту врачевать нас умными речами, //Мы бы охотно пообщались с вами в чате».

Совсем недавно в России прошла серия запретов концертов некоторых исполнителей. Так, в конце 2018 года в Краснодаре было отменено выступление известного исполнителя «Хаски». Самого артиста пытались привлечь по статье «хулиганство». Однако в результате бурной общественной реакции Кремль вступился за рэпера, и приговор был отменен.

При этом среди рэп-исполнителей, действительно, всегда были и те, кто, в целом, гораздо более лояльно относится к власти. В качестве примера можно привести того же Тимати, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах.

Видимо, как раз с этим сегментом и собираются взаимодействовать власти. Еще один собеседник «Газеты.Ru», близкий к организации форума, отметил, что никакой политизации на «Тавриде» не будет, так как лагерь всегда был неполитический: «Задача — говорить с молодежью на их языке».