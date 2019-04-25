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«Заложник политики»: Зеленский проверит закон о языке

Зеленский пообещал проверить закон о языке

Владимир Зеленский обещал проверить одобренный 25 апреля Верховной радой закон об исключительности украинского языка на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинцев. При этом избранный президент Украины подчеркнул, что в настоящее время невозможно предугадать последствия принятия данного документа. Тем не менее, Петр Порошенко намерен подписать закон до того, как оставит пост главы государства.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — уточнил политик в фейсбуке.

По мнению будущего президента, при разработке и принятии законопроекта не произошло должного обсуждения инициативы в общественной среде.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — отметил Зеленский.

По словам политика, в процессе разработки в закон вносили многочисленные поправки, а последствия принятия проекта пока не ясны.

«К проекту закона внесено более 2 тыс. поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона. Окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока не доступен», — пишет Зеленский.

Он отметил, что Украине предстоит бороться со многими проблемами, включая низкий рост экономики, миграцию коренного населения, российский фактор и тотальную коррупцию. В связи с этим избранный президент подчеркнул, что важно принимать законы, направленные, в первую очередь, на консолидацию украинцев.

При этом Зеленский отметил, что украинский является единственным государственным языком и по данному факту не может быть никаких компромиссов. По его убеждению, главный вопрос состоит в том, как именно будет реализовываться данный стратегический курс.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — сказал Владимир Зеленский.

В четверг, 25 апреля, по итогам пленарного заседания Верховная рада приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Постановление предполагает использование исключительно украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными и медицинскими заведениями, а также в сфере обслуживания. Это также касается судов, армии, органов правопорядка, рекламы, предвыборных кампаний и проведения референдумов.

За принятие закона проголосовали 278 из 450 депутатов Верховной рады. За отказ от использования украинского языка во всех сферах жизни будут штрафовать, а за унижение «мовы» будут привлекать к уголовной ответственности.

Вдобавок теперь для получения гражданства Украины требуется подтвердить уровень владения украинским языком. Однако в случае если выдача гражданства конкретному человеку отвечает государственным интересам Украины, это можно будет сделать позже.

Постановление должен подписать руководитель Украины. Закон, за исключением ряда статей, вступит в силу через два месяца, как только будет опубликован в официальной прессе.

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал обещание, что подпишет этот законопроект до того, как будущий глава государства Владимир Зеленский вступит в должность.

В твиттере Порошенко разместил соответствующий пост, где подчеркнул, что над законом работали несколько лет. Текст проекта политик назвал сбалансированным и гармоничным. «Из него убрали карательные инспекции и структуры, которые могли бы давить на бизнес», — добавил Порошенко.

Также он подчеркнул чрезвычайную важность принятия подобного закона для Украины. «Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это действительно историческое решение», — заявил Петр Порошенко.

Действующий украинский лидер поставил данное событие в один ряд с восстановлением армии страны и получением автокефалии неканонической «православной церковью Украины». По словам Порошенко, это новый шаг на пути к «ментальной независимости» украинцев.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя Верховная рада вошла в историю работой на раскол Украины. Таким образом он прокомментировал принятие закона о госязыке, который, по его словам, нарушает права миллионов украинских граждан.