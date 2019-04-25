«Заложник политики»: Зеленский проверит закон о языке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — уточнил политик в фейсбуке.

По мнению будущего президента, при разработке и принятии законопроекта не произошло должного обсуждения инициативы в общественной среде.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — отметил Зеленский.

По словам политика, в процессе разработки в закон вносили многочисленные поправки, а последствия принятия проекта пока не ясны.

«К проекту закона внесено более 2 тыс. поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона. Окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока не доступен», — пишет Зеленский.

Он отметил, что Украине предстоит бороться со многими проблемами, включая низкий рост экономики, миграцию коренного населения, российский фактор и тотальную коррупцию. В связи с этим избранный президент подчеркнул, что важно принимать законы, направленные, в первую очередь, на консолидацию украинцев.

При этом Зеленский отметил, что украинский является единственным государственным языком и по данному факту не может быть никаких компромиссов. По его убеждению, главный вопрос состоит в том, как именно будет реализовываться данный стратегический курс.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — сказал Владимир Зеленский.

В четверг, 25 апреля, по итогам пленарного заседания Верховная рада приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Постановление предполагает использование исключительно украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными и медицинскими заведениями, а также в сфере обслуживания. Это также касается судов, армии, органов правопорядка, рекламы, предвыборных кампаний и проведения референдумов.

За принятие закона проголосовали 278 из 450 депутатов Верховной рады. За отказ от использования украинского языка во всех сферах жизни будут штрафовать, а за унижение «мовы» будут привлекать к уголовной ответственности.

Вдобавок теперь для получения гражданства Украины требуется подтвердить уровень владения украинским языком. Однако в случае если выдача гражданства конкретному человеку отвечает государственным интересам Украины, это можно будет сделать позже.

Постановление должен подписать руководитель Украины. Закон, за исключением ряда статей, вступит в силу через два месяца, как только будет опубликован в официальной прессе.

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал обещание, что подпишет этот законопроект до того, как будущий глава государства Владимир Зеленский вступит в должность.

В твиттере Порошенко разместил соответствующий пост, где подчеркнул, что над законом работали несколько лет. Текст проекта политик назвал сбалансированным и гармоничным. «Из него убрали карательные инспекции и структуры, которые могли бы давить на бизнес», — добавил Порошенко.

Также он подчеркнул чрезвычайную важность принятия подобного закона для Украины. «Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это действительно историческое решение», — заявил Петр Порошенко.

Действующий украинский лидер поставил данное событие в один ряд с восстановлением армии страны и получением автокефалии неканонической «православной церковью Украины». По словам Порошенко, это новый шаг на пути к «ментальной независимости» украинцев.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя Верховная рада вошла в историю работой на раскол Украины. Таким образом он прокомментировал принятие закона о госязыке, который, по его словам, нарушает права миллионов украинских граждан.