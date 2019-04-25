Путин дал добро? Когда Беглов выдвинется в губернаторы

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный рабочий визит в Санкт-Петербург, где уже в сентябре пройдут выборы губернатора. Предполагается, что в них будет участвовать временно исполняющий обязанности главы региона Александр Беглов. Впрочем, сам он публично пока не дает однозначно понять, станет ли вступать в избирательную гонку. С другой стороны, над его кампанией уже работают множество электоральных специалистов. За его действиями пристально следят и во внутриполитическом блоке администрации президента.

Источник «Газеты.Ru», близкий к штабу Беглова, считает, что на выборы врио губернатора все же пойдет, а слухи о том, что он еще не определился — неправда.

По ходу визита Путина некоторые сюжеты с его участием чем-то напоминали элементы избирательной кампании — вот он расписывается на касках рабочих судостроительного завода «Северная верфь», а вот суворовцы демонстрируют ему роботов-минеров. Беглов же сопровождал президента на всех мероприятиях, однако держался несколько в стороне и никаких заявлений — за исключением одного раза — не делал. Он также предпочитал не общаться с представителями прессы.

На некоторых из мероприятий присутствовали и бывшие губернаторы города. Так, экс-глава Санкт-Петербурга, а теперь председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко был на верфи, куда президент приехал для участия в торжественной церемонии закладки фрегата «Адмирал Амелько».

После верфи глава РФ отправился в Суворовское училище, а оттуда — на заседание попечительского совета Русского географического общества. По дороге туда ньюсмейкером стал уже сам Беглов.

Путин и врио губернатора Санкт-Петербурга заехали на стройплощадку планировавшегося судебного квартала на проспекте Добролюбова. Ранее местные СМИ писали, что петербуржцы выступали против этого проекта.

Беглов предложил этот план отменить, а вместо него разбить здесь парковую зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк. Путин идею поддержал. И это уже можно расценивать как элемент избирательной программы исполняющего обязанности губернатора.

Журналисты сразу задались вопросом — значит ли это, что переезд Верховного суда в Петербург не состоится. Однако Беглов дал понять, что идея будет реализована, но в другом месте. Он подчеркнул, что этот проект теперь надо обсудить с жителями города.

При этом для прессы вопрос, обсуждал ли президент с врио главы Санкт-Петербурга планы на избирательную кампанию, остается открытым, хотя отрицать что такая беседа состоялась, нельзя.

В кулуарах перед заседанием Совета законодателей, в котором принял участие Владимир Путин, корреспонденту «Газеты.Ru» удалось коротко поговорить с Бегловым. На утверждение, что пресса следит за его кампанией, глава Петербурга предпочел пошутить: «Не кампанией, а командой». После чего поспешил удалиться на мероприятие,

так и не дав однозначного ответа, решил ли он идти на выборы. Вместе с тем он отрицательно ответил на вопрос, обсуждал ли он со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко будущее ее сенаторства.

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ, политолог Александр Пожалов считает, что у грядущей кампании в Санкт-Петербурге «особое место». Эксперт обращает внимание, что президент уже четыре раза с начала 2019 года посетил Северную столицу — и каждый раз отдельно публично встречался с Бегловым.

«На четыре поездки в Санкт-Петербург с начала нынешнего года приходится только семь публичных, отраженных на сайте Кремля, визитов президента во все остальные немосковские регионы», — обращает внимание Пожалов.

По его словам, также четыре раза за четыре месяца Путин посещал Петербург в свою собственную президентскую кампанию в прошлом году. Именно в Санкт-Петербурге произошла «яркая точка» президентского марафона — здесь накануне «дня тишины» Путин обсудил с врачами и медработниками из разных регионов ситуацию в сфере здравоохранения.

«Что было естественно год назад для личной президентской избирательной кампании, то сильнее подчеркивает особое место кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга сейчас», — резюмирует политолог.

Эксперт объяснил, почему многие временно исполняющие обязанности глав регионов, в том числе и Беглов, не заявляют о своем выдвижении. По мнению собеседника «Газеты.Ru»,

выдвижение должно выглядеть как ответ на общественный запрос к ним, а не как собственное решение.

«Я думаю, что выдвижение Беглова в публичном поле обыграют таким образом, что он в мае представит горожанам и президенту результаты своей работы за эти восемь месяцев, а также планы на перспективу, будет организована общественная кампания в поддержку выдвижения со стороны петербуржцев, и президент одобрит эти планы. Полагаю, это должно случиться накануне ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме — ред.)», — сказал Пожалов, охарактеризовав действие Беглова как «тактическое молчание».