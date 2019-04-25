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«Полный провал»: Путин о поражении Порошенко

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента Петра Порошенко. Он напомнил о минских соглашениях и сказал, что пока рано делать выводы относительно российско-украинских отношений при новой власти.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном дал оценку выборам на Украине, второй тур которых состоялся 21 апреля. Глава России назвал их «полным провалом политики [Петра] Порошенко».

«Что тут оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Они прекрасно это понимают. Посмотрим на первые шаги. Понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, — это другое», — заявил Путин.

На вопрос о том, как будут развиваться российско-украинские отношения при новой власти, президент РФ ответил, что это будет зависеть от политического курса, который изберет команда победившего во втором туре Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что работа по налаживанию взаимоотношений должна осуществляться только в двустороннем порядке.

«Я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политические руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать этого в одностороннем порядке», — сказал Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции также прозвучал вопрос, не считает ли лидер РФ провокативным решение об упрощении процедуры выдачи паспортов Российской Федерации жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ президент подписал в среду, 24 апреля. Путин на это заявил, что осуществлял гуманитарные меры и не планировал провоцировать новую украинскую власть.

«Мы далеки — и я далек — от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер», — ответил Путин.

Он также напомнил о неразрешенном вопросе с минскими соглашениями и предположил, что команда Зеленского, как и предыдущие власти, не собирается их выполнять: «Что же касается еще действующих, но уходящих от власти, и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, и они публично об этом говорят, не собирались и не собираются принимать соответствующие нормативные акты по амнистии. Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР».

Далее глава РФ отметил, что эти пункты являются ключевыми в минских соглашениях. По его мнению, отказ от их выполнения подразумевает и отказ от соблюдения соглашений в принципе.

«А как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошенными, так и будут жить в изоляции полной», — сделал вывод российский лидер.

Это был первый комментарий Владимира Путина относительно итогов президентских выборов на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 24 апреля, заявил, что делать какие-либо выводы пока рано. Вдобавок он усомнился в легитимности украинских выборов, отметив, что трем миллионам граждан Украины, которые проживают в России, не дали принять участие в голосовании.

«При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более что этот выбор весьма очевиден», — заключил Песков.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 21 апреля. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — около 24,45%.

Такой высокой поддержки среди украинских избирателей до Владимира Зеленского не получал ни один его предшественник. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году Леонидом Кучмой, которого тогда украинцы избирали на второй срок. К слову, Кучма стал единственным на данный момент украинским президентом, который провел во главе государства 10 лет.

При этом стоит отметить, что Киев не включил в списки избирателей тех, кто проживает на территории самопровозглашенных республик Донбасса. Более того, даже «внутренне перемещенные лица» (то есть те граждане Украины, которые покинули территории, охваченные военными действиями, и переехали в другие украинские города) также не были включены в списки избирателей, то есть проголосовать на этих выборах они не смоли.

Также были лишены возможности проголосовать граждане Украины, проживающие в России. 31 декабря 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые ранее работали в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.