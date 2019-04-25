«Полный провал»: Путин о поражении Порошенко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном дал оценку выборам на Украине, второй тур которых состоялся 21 апреля. Глава России назвал их «полным провалом политики [Петра] Порошенко».

«Что тут оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Они прекрасно это понимают. Посмотрим на первые шаги. Понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, — это другое», — заявил Путин.

На вопрос о том, как будут развиваться российско-украинские отношения при новой власти, президент РФ ответил, что это будет зависеть от политического курса, который изберет команда победившего во втором туре Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что работа по налаживанию взаимоотношений должна осуществляться только в двустороннем порядке.

«Я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политические руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать этого в одностороннем порядке», — сказал Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции также прозвучал вопрос, не считает ли лидер РФ провокативным решение об упрощении процедуры выдачи паспортов Российской Федерации жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ президент подписал в среду, 24 апреля. Путин на это заявил, что осуществлял гуманитарные меры и не планировал провоцировать новую украинскую власть.

«Мы далеки — и я далек — от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер», — ответил Путин.

Он также напомнил о неразрешенном вопросе с минскими соглашениями и предположил, что команда Зеленского, как и предыдущие власти, не собирается их выполнять: «Что же касается еще действующих, но уходящих от власти, и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, и они публично об этом говорят, не собирались и не собираются принимать соответствующие нормативные акты по амнистии. Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР».

Далее глава РФ отметил, что эти пункты являются ключевыми в минских соглашениях. По его мнению, отказ от их выполнения подразумевает и отказ от соблюдения соглашений в принципе.

«А как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошенными, так и будут жить в изоляции полной», — сделал вывод российский лидер.

Это был первый комментарий Владимира Путина относительно итогов президентских выборов на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 24 апреля, заявил, что делать какие-либо выводы пока рано. Вдобавок он усомнился в легитимности украинских выборов, отметив, что трем миллионам граждан Украины, которые проживают в России, не дали принять участие в голосовании.

«При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более что этот выбор весьма очевиден», — заключил Песков.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 21 апреля. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — около 24,45%.

Такой высокой поддержки среди украинских избирателей до Владимира Зеленского не получал ни один его предшественник. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году Леонидом Кучмой, которого тогда украинцы избирали на второй срок. К слову, Кучма стал единственным на данный момент украинским президентом, который провел во главе государства 10 лет.

При этом стоит отметить, что Киев не включил в списки избирателей тех, кто проживает на территории самопровозглашенных республик Донбасса. Более того, даже «внутренне перемещенные лица» (то есть те граждане Украины, которые покинули территории, охваченные военными действиями, и переехали в другие украинские города) также не были включены в списки избирателей, то есть проголосовать на этих выборах они не смоли.

Также были лишены возможности проголосовать граждане Украины, проживающие в России. 31 декабря 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые ранее работали в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.