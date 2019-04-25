Враг Порошенко и Трампа: куратор Украины идет в президенты США

«Наши исконные ценности, наше положение в мире, суть нашей демократии, все, что делает Америку Америкой, сегодня под угрозой. Именно поэтому я заявляю о своем выдвижении в президенты», — заявил бывший вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден.

В своем видеоролике, опубликованном 25 апреля, он обратился к Декларации независимости США в той части, где говорится, что «люди рождены равными». Затем использовал кадры событий в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в 2017 году произошли столкновения между неонацистами и их противниками.

«Мы видели, как неонацисты и сторонники превосходства белой расы маршировали открыто… Они выкрикивали все те же антисемитские лозунги, которые можно было услышать в 1930-е годы», — сказал Байден.

При этом он напомнил о словах президента США Дональда Трампа, что по обе стороны были «неплохие ребята». «Неплохие ребята!» — повторил с возмущением Байден.

Примечательно, что свой первый митинг в качестве кандидата претендент на номинацию проведет в Питтсбурге (штат Пенсильвания) при участии представителей профсоюзов. Этот штат — настоящий столп американской индустрии, а связь с профсоюзами считается одним из козырей Байдена. Он пользуется симпатиями американских «синих воротничков», которые за глаза называют его «дядя Джо».

Куратор Украины, угрожавший Порошенко

Правая рука Обамы, Джо Байден еще в декабре 2018 года называл себя наиболее подходящей кандидатурой на пост главы государства. Тогда он заявил, что «является самым квалифицированным кандидатом» на президентский пост из числа претендентов-демократов. В конце февраля он отмечал, что вопрос о его участии в выборах находится «на финальном этапе» обсуждения с семьей.

Согласно опросам, Байден уже сегодня является лидирующим кандидатом из числа демократов. По данным социологической службы Morning Consult, его кандидатуру поддерживают 30% избирателей.

Для политика предстоящая президентская кампания станет третьей: он участвовал в предвыборных гонках в 1988 и 2008 годах. В первый раз он отозвал свою кандидатуру через три месяца после начала кампании, а в 2008-м был вынужден выйти из гонки после поражения на внутрипартийных праймериз. Однако это не помешало тогдашнему кандидату от демократов – Обаме — назначить Байдена вице-президентом. Знаком высокого доверия Обамы к своему заместителю стало то, что он пробыл на своем посту оба срока его президентства.

На должности вице-президента Байден стал достаточно весомой фигурой в администрации США, хотя по влиянию, конечно, уступал своему предшественнику — республиканцу Дику Чейни.

В администрации Обамы Байден считался неофициальным куратором украинского направления.

Несмотря на свой добродушный нрав, он достаточно жестко обращался с представителями украинской администрации, вмешиваясь во внутренние дела этой страны, защищая интересы собственного сына. Младший сын политика, Хантер Байден, занимался бизнесом в этой стране и входил в правление одной из местных нефтегазовых компаний.

Как писало ранее издание The Hill, в марте 2016 года Джо Байден угрожал президенту Украины Петру Порошенко: он требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вмешивался в бизнес его сына на Украине, в ином случае обещая отказать Киеву в предоставлении кредита от США на $1 млрд. «Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят [за это время], вы не получите деньги», — говорил Байден.

Байден против Сандерса

Недавний опрос Emerson College показал, что Джо Байден является одним из самых серьезных противников Трампа среди основных кандидатов-демократов. Бывшего вице-президента готовы поддержать 53% избирателей, в том числе — белый рабочий класс, проголосовавший за кандидатуру Трампа в 2016 году.

Его ближайшего соперника-демократа, сенатора Берни Сандерса, собираются поддержать 24% американцев.

В окружении политика отмечают, что Байден намерен заявить о себе как о кандидате, который сможет не только победить действующего президента Дональда Трампа, но и объединить расколотую страну, отмечает издание The Washington Post.

При этом против политика работает его возраст: в случае избрания президентом после окончания первого срока ему будет уже 81 год.

«Байден — стареющий белый мужчина, который одним своим видом показывает, что он политик старой школы, нос которого повернут в сторону идеологического центра», — пишут о Байдене обозреватели CNN Стефен Коллинсон и Арлетт Саенз.

Как отмечают аналитики, Байдену необходимо убедить Демократическую партию, которая сегодня заинтересована в выдвижении молодых людей, в том, что именно он — тот человек, который способен победить нынешнего президента США Дональда Трампа.

Пока же основной противник Байдена в борьбе за номинацию от Демпартии — сенатор-социалист Берни Сандерс. Он на год старше Байдена: ему 77 лет, однако он более популярен среди молодежи благодаря левым лозунгам и обещаниям избавить их от долгов за обучение.

Сандерс уже объявил о своем выдвижении, активно ведет кампанию по сбору средств. Только за первый квартал текущего года сумел собрать $18 млн на свою предвыборную кампанию. Как отмечает издание The New York Times, Байден должен собирать более $100 тыс. каждый день, чтобы накопить ту сумму, которую сенатор Сандерс собрал к апрелю.

По опросу социологической службы Emerson College, в случае если Сандерс станет оппонентом Трампа на грядущих выборах, его готовы поддержать 51% избирателей.

Всего о своем желании выдвигаться на выборах президента от демократов уже заявили почти два десятка кандидатов, однако Байден — единственный из них, кто занимал столь высокий пост в стране.

Сам Трамп ранее заявил, что «мечтает» заполучить бывшего вице-президента Байдена в соперники во время выборов-2020.

«Я считаю, что или сумасшедший Берни Сандерс, или сонный Джо Байден будут теми, кто готов бросить вызов лучшей экономике в истории нашей страны (и многим другим великим вещам!) Я готов сразиться с кем бы то ни было! Да упокой Господь их души», — написал Дональд Трамп в своем твиттере.

Трамп также усиленными темпами готовится к выборам. За первые три месяца 2019 года он собрал на свою предвыборную кампанию более $30 млн. В этих условиях Джо Байдену необходимо как можно скорее вступить в предвыборную гонку.

Тем временем у Демократической партии остается чуть больше года, чтобы выбрать своего кандидата на пост президента. Имя соперника Дональда Трампа станет известно на Национальном съезде Демократической партии 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года.