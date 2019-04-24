«Утереть нос Трампу»: Ким Чен Ын в гостях у Путина. LIVE

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Что примечательно, визит Ким Чен Ына в Россию был обставлен такой секретностью, что северокорейские СМИ сообщили о прибытии председателя республики в нашу страны, только спустя сутки. А Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и партийная газета «Нодон синмун» опубликовали в четверг идентичные тексты, где отмечалось, что Владивосток «был окутан теплой и приветливой атмосферой встречи» высшего руководителя КНДР.
Также рассказали читателям и о встрече на приграничной станции Хасан, где Кима встретили хлебом-солью по русской традиции.
Тем временем, президент России уже прибыл вертолетом на остров Русский. Вертолет приземлился неподалеку от кампуса ДВФУ, где пройдет саммит, оттуда Путин проследует к месту переговоров в автомобильном кортеже.
Кстати, РИА «Новости» отмечают, что для Ким Чен Ына нынешняя поездка — первая после переизбрания его на пост председателя госсовета КНДР в апреле текущего года.
Сначала переговоры пройдут в формате тет-а-тет, после чего продолжатся уже в расширенном составе.
На данный момент установки все те же — ни подписания документов, ни совместного заявления по итогам переговоров не планируется.
Известно, что Владимир Путин уже прилетел во Владивосток для участия в первой полноформатной встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Сама встреча запланирована на 13.00-14.00 по Владивостоку (6.00-7.00 мск).
Младший Ким следует семейным традициям — он приехал в Россию на старомодном бронепоезде. Ранее на нем же трижды приезжал его отец Ким Чен Ир. Поезд северокорейского лидера остановился на приграничной станции Хасан. Там гостя встретила российская делегация — министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
После встречи с руководителем КНДР Путин отправится в Китай, где сможет обсудить северокорейскую проблематику с главой КНР Си Цзиньпином. Китай сегодня — главный покровитель КНДР на международной арене, и не исключено, что российский и китайский лидеры будут вместе работать над разрешением вопроса.
«Путин вполне может уговорить Ким Чен Ына не возобновлять испытания ракет и ядерных боеприпасов, и таким образом помочь той же цели, которую преследуют США, — снижению напряженности и рисков», — цитирует слова военного эксперта Гудзоновского института Ричарда Вайца «Голос Америки».
Стоит отметить, что Россия, будучи членом Совета Безопасности, обязана придерживаться общей линии и соблюдать санкционный режим, но ее риторика в адрес КНДР куда более умеренна и компромиссна, нежели позиция стран Запада во главе с США.
«В формате стандартного разговора на полтора часа с учетом перевода едва ли получится достигнуть масштабных договоренностей, если только они не были проработаны заранее. Важно и то, какие конкретно объекты посетит Ким Чен Ын во время визита», — считает эксперт.
Личные отношения российского и северокорейского лидеров еще не сформировались — и сегодняшний разговор должен стать показательным. «Очень многое зависит от того, сколько времени продлится сама встреча», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.
На фоне охлаждения контактов с США встреча с российским лидером — это возможность для лидера КНДР заручиться поддержкой постоянного члена Совета Безопасности ООН. Кроме того, такой саммит станет драйвером в выработке «дипломатического плана Б», если отношения с основным северокорейским партнером, Китаем, ухудшатся, отмечает американское издание The Wall Street Journal.
Неудивительно, что к этим переговорам приковано пристальное внимание не только в России, но и за ее пределами. Интерес подогревается и тем, что в феврале состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер активно заявлял о теплых отношениях со своим северокорейским коллегой. Однако встреча Ким Чен Ына и Трампа завершилась досрочно, без каких-либо соглашений. Руководство КНДР выразило недовольство тем, что США фактически требуют полностью отказаться от ядерной программы, не давая никаких твердых гарантий.
Песков также напомнил о долгом перерыве во встречах глав двух государств. Последний раз Путин встречался еще с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром в 2002 году. В 2011 году его принимал тогдашний российский президент Дмитрий Медведев.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию — ключевое событие двусторонних отношений. Он также сообщил, что беседа пройдет в узком составе. После окончания переговоров последует официальный прием. Ушаков подчеркнул, что РФ собирается всячески содействовать поддержанию стабильности на Корейском полуострове. «Предстоящие наши переговоры с Ким Чен Ыном будут направлены прежде всего на решение этих задач», — заявил сказал он.
Заявленные темы переговоров актуальны и ожидаемы — в числе прочего, развитие отношений между странами и, конечно, стороны обсудят вопрос ядерной программы КНДР.
«Нет сомнений, что Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации Корейского полуострова», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Разговор Кима и Путина пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
«Газета.Ru» будет следить за ходом встречи в режиме онлайн.