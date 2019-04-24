«Утереть нос Трампу»: Ким Чен Ын в гостях у Путина. LIVE

Что примечательно, визит Ким Чен Ына в Россию был обставлен такой секретностью, что северокорейские СМИ сообщили о прибытии председателя республики в нашу страны, только спустя сутки. А Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и партийная газета «Нодон синмун» опубликовали в четверг идентичные тексты, где отмечалось, что Владивосток «был окутан теплой и приветливой атмосферой встречи» высшего руководителя КНДР.

Также рассказали читателям и о встрече на приграничной станции Хасан, где Кима встретили хлебом-солью по русской традиции.