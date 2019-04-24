«Он много смеялся, шутил»: первое интервью Ким Чен Ына

В среду, 24 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Журналист и соведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин стал единственным из российских и мировых журналистов, кто смог взять эксклюзивное интервью у Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР сообщил, что начало поездки в Россию уже оставило у него приятные впечатления.

«Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа. Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений», — сказал Ким Чен Ын.

В прямом эфире программы «60 минут» Зарубин поделился своими впечатлениями о разговоре с северокорейским лидером, а также рассказал, как ему удалось взять его комментарий. Журналист считает, что обратил на себя внимание главы КНДР тем, что попытался задать вопрос на корейском языке. Однако переводчик все же помог ему.

«Ким Чен Ын произвел впечатление веселого человека: он много смеялся, шутил. Не могу сказать, что со стороны службы безопасности Северной Кореи были какие-то безумные меры, всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном. Например, приблизиться к президенту США намного сложнее», — заявил Зарубин.

Отметим, до этого Ким Чен Ын ни разу не давал интервью представителям иностранных СМИ. Лишь в феврале 2019 года в ходе саммита США-КНДР, который состоялся в Ханое, корреспондент Reuters смог задать один вопрос руководителю КНДР: готов ли Пхеньян отказаться от применения ядерного оружия. Руководитель Северной Кореи ответил, что в случае неготовности, его бы не было на саммите. «Мы приложили много усилий, и пришло время показать их миру», — сказал Ким.

Свой вопрос смог задать и корреспондент от The Washington Post. Он поинтересовался, действительно ли глава КНДР хорошо относится к предстоящим переговорам с США по отказу Пхеньяна от ядерного оружия. «Из того, что я ощущаю сейчас, у меня есть чувство, что она (встреча. — «Газета.Ru») принесет хорошие результаты», — ответил Ким Чен Ын.

Поездка лидера Северной Кореи по России началась рано утром в среду, 24 апреля. Вначале он прибыл в Приморский край на приграничную станцию «Хасан». Там его поприветствовали девушки в русских национальных костюмах и угостили традиционным караваем. После этого Ким Чен Ын посетил музей российско-корейской дружбы «Домик Ким Ир Сена». Его построили 33 года назад в честь приезда в СССР деда нынешнего лидера КНДР.

Около 11:00 по мск бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в новый терминал вокзала Владивостока. Для Кима расстелили красную ковровую дорожку, повесили плакаты со словами приветствия и выстроили военный оркестр почетного караула на площади около вокзала.

На станции северокорейского лидера встретили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.

Олег Кожемяко поделился, чем собираются угощать Ким Чен Ына и членов его делегации. Будут поданы блюда русской кухни — борщ, пельмени. «Икра тоже будет обязательно!» — добавил Кожемяко. Также в составе северокорейской делегации приехали повара, которые приготовят свои блюда.

Завтра, 25 апреля, во Владивостоке пройдет первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. В первую очередь, в планах — обсудить урегулирование ядерной проблемы и двусторонние отношения. Об этом сообщил во вторник, 23 апреля, помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Мы считаем этот визит ключевым событием двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Помощник Владимира Путина также сообщил, что беседа пройдет в узком составе. После окончания переговоров последует официальный прием.

Ушаков подчеркнул, что РФ собирается всячески содействовать поддержанию стабильности на Корейском полуострове. «Предстоящие наши переговоры с Ким Чен Ыном будут направлены прежде всего на решение этих задач», — заявил сказал он.