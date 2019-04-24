Керченский пролив: прекратить провокации Украина не обещает

Украина уходит от предметного обсуждения инцидента, произошедшего в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей, говорится в комментарии МИД России по итогам российско-украинских консультаций в Гааге, состоявшихся 23 апреля.

«Несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них. Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях»,

— утверждается в тексте сообщения.

Также российское дипломатическое ведомство призвало Украину начать активную деятельность по разрешению назревшего конфликта.

«Вновь отмечаем отсутствие у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы», — сказано в тексте заявления.

Консультации состоялись после инцидента в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу. Действия кораблей Украины, по мнению российской стороны, носили ярко выраженный провокационный характер. Так, судна упорно игнорировали многократные призывы покинуть территориальные воды России. В итоге украинские военнослужащие были задержаны, а судна отбуксированы в Керчь. С вопросом о правомерности подобных действий Украина и обратилась в Международный трибунал по морскому праву.

Как сообщается в МИД РФ, во время консультаций в Гааге, украинскую сторону проинформировали о правилах и нормах законодательства и международного права Российской Федерации, которые были нарушены кораблями Украины при попытке пересечь Керченский пролив.

«Отметим при этом, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями. Подробно проинформировали украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав», — сообщили в дипведомстве.

Однако, как отмечается в комментарии министерства, на вопрос о дальнейшем соблюдении законов РФ представители Украины не ответили.

«Вопрос относительно готовности украинской стороны в дальнейшем соблюдать положения соответствующих законов и правил, регулирующих судоходство в территориальном море РФ и в Керченском проливе, что помогло бы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, остался без ответа»,

— подчеркивается в комментарии.

Ранее, 18 апреля 2019 года, Международный трибунал ООН по морскому праву подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер по освобождению украинских моряков, которых Россия арестовала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

До этого,16 апреля, МИД РФ выступило с заявлением в связи с информацией, что Украина воспользовалась процедурами урегулирования споров в отношении инцидента в Керченском проливе. Они предусмотрены Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

«В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», — говорилось в заявлении на сайте ведомства.

В документе также подчеркивалось, что международное судебное разбирательство не должно мешать уголовному расследованию, которое ведет Россия, а результаты этого разбирательства не должны предопределяться решением международного судебного органа.

Напомним, вооруженные российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Они направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда позже были отведены в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указу Киева. Российской стороной инцидент был воспринят как провокация, которую, по мнению Москвы, координировали два сотрудника СБУ.

В Киеве назвали задержание моряков неправомерным. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Всего были арестованы 24 человек. Из них двое — сотрудники СБУ. Всех их обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.