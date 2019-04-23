«Будь честным с Путиным»: Пашинян дал совет Зеленскому

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский найдет общий язык с российским лидером Владимиром Путиным, если будет общаться честно и открыто – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК.

«Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным]. Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться. Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях», — подчеркнул премьер Армении.

В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин пока не собирается встречаться и вести переговоры с Зеленским. Ушаков отметил, что необходимо сначала дождаться официального подведения итогов выборов, а также посмотреть на дальнейшее поведение нового президента Украины.

«Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента», — подчеркнул сотрудник администрации президента РФ.

Также во вторник, 23 апреля

спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным.

Об этом он сказал в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS. Дипломат заявил, что для установления мира в Донбассе необходимо проводить переговоры с российским лидером.

«Я думаю то, что он [Зеленский] сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что желание нового президента страны «разговаривать» с Путиным является «хорошим делом». Волкер также выразил уверенность в том, что двум странам необходимо иметь «непосредственные отношения».

Пресс-секретарь же президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского. По его словам, о возможности совместной работы Путина и Зеленского можно будет судить «по конкретным делам» победителя украинских выборов.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что «легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины», которые проживают на территории России. Тем не менее, Песков отметил, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, который «весьма очевиден».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев также осторожно оценил будущее отношение Зеленского к Москве.

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — заявил премьер.

C победой Зеленского уже успели поздравить глава британского МИДа Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, канадский премьер Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель.

У избранного президента Украины состоялась беседа с главой Белого дома Дональдом Трампом, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Выборы на Украине прошли 21 апреля, передает НСН.

Что касается отношений Москвы и Еревана, то в начале нынешнего месяца Путин в телефонном разговоре с Пашиняном заявил: Россия готова и далее оказывать содействие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян сообщил Путину об итогах прошедшей в конце марта в Вене встречи с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым по этой проблеме, а также поблагодарил Путина за весомую роль, которую играет Россия как посредник в переговорном процессе.

В ответ президент РФ заявил, что Россия готова в дальнейшем помогать искать развязки по ключевым аспектам урегулирования, в том числе по линии минской группы ОБСЕ. В повестку были также вынесены вопросы развития двусторонних отношений России и Армении, передает ФАН.