От всея Руси: как патриарх поздравил Зеленского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Текст сообщения опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Уважаемый Владимир Александрович! Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины», — так начинает предстоятель. Он считает, что украинский народ, выбравший Зеленского, связывает с ним «большие надежды на изменения жизни к лучшему».

Кроме того, патриарх Кирилл считает, что у победителя президентской гонки есть шанс изменить жизнь народа Украины. «Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге», — написал он в послании.

Помимо этого, патриарх всея Руси надеется, что новый президент Украины завершит «скорбный период притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви».

В декабре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому обязывает нынешнюю каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. Новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». Власти грозились ликвидировать ее как церковную организацию, аннулировав устав, в случае, если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) не сделает этого.

Через месяц члены синода Константинопольского патриархата предоставили фактическую автономию так называемой «православной церкви Украины», созданной на основе двух неканонических церквей. Затем Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую: при помощи голосования верующих. При этом любой представитель прихода может созвать собрание для голосования.

В конце марта этого года УПЦ обратилась в суд с целью признать незаконными действия министерства культуры Украины о внесении изменений в устав церкви относительно ее переименования и регистрации. В апреле Окружной административный суд Киева признал, что спикер Верховной рады Андрей Парубий действовал противоправно, принимая этот законопроект. 22 апреля суд принял решение о приостановлении процесса принудительного переименования канонической УПЦ.

Кроме патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Владимира Зеленского уже успели поздравить многие православные деятели, в том числе глава канонической УПЦ митрополит Онуфрий.

«Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к вам со стороны украинского общества. Также это является признаком того, что заявленные вами приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа, который желает нашей Родине единства, мира и процветания, а также искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутри украинского государства», — пишет митрополит в поздравлении, адресованному лидеру президентской гонки.

Кроме того, он выразил уверенность, что новый президент будет следить за соблюдением государственными властями конституции и, в частности, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви.

«Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества», — пообещал глава украинской канонической церкви.

Он пожелал новому главе государства «божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу».

Тем временем, Владимира Зеленского поздравляют не только представители церкви. Ранее он принял пожелания от послов стран «большой семерки» (G7), которые поздравили его с победой на выборах. Об этом сообщило французское представительство G7 в Киеве в своем твиттере.

«Послы стран G7 поздравляют избранного президента Владимира Зеленского. Мы желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией», — говорится в послании.

По словам дипломатов, Центризбирком Украины и правоохранительных органов создали все условия для безопасного и правового голосования, что позволило украинскому населению реализовать свои демократические права.

Кроме того, представители G7 признали прогресс в отношениях, который был достигнут во время президентства Петра Порошенко с 2014 года. Они отметили, что готовы «поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ».

Отметим, что в состав G7 входят такие страны, как США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония.